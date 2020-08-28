Детское время

Первые шаги

Сложную науку воспитания детей в Великобритании могут начинать осваивать еще будущие родители.

Некоторые из них решают ограничиться бесплатными курсами от NHS, где акушерки снабдят вас базовой информацией по родам и уходу за ребенком. Однако средний класс и выше обычно предпочитает курсы NCT.

NCT (National Childbirth Trust) – это благотворительная организация, которая организует информационные и практические занятия для молодых родителей. Обычно мамы и папы посещают их вместе по месту жительства, что дает им возможность познакомиться с другими родителями по соседству. Это прекрасная возможность найти друзей с похожей семейной ситуацией, и многие продолжают общение после рождения детей, вместе обедают и празднуют дни рождения.

В современном мире далеко не всем удается жить рядом с родителями и родственниками, и группы NCT позволяют это компенсировать: у детей появляются «дяди» и «тети», приятели в «соседнем доме».

– Классы проводят не акушерки NHS, а консультанты по предродовой и послеродовой подготовке;

– вы можете выбрать основной курс (Essentials – 12 часов) или продвинутый (Signature – 18 часов);

– занятия по предродовой подготовке включают в себя: курс для тех, кто уже был мамой; домашние роды; йогу для беременных; роды в воде; многоплодные роды;

– вы посещаете курс начиная с 30-35 недели беременности, но записываться нужно заранее, так как желающих много;

– стоимость курсов зависит от вашего места проживания и от того, присоединится ли к вам партнер;

– для малоимущих семей и подростков предусмотрена скидка 90%;

– NCT также предлагает курсы по послеродовой поддержке и уходу за новорожденным, приучению малыша к твердой пище, первой медицинской помощи, массажу и йоге с детьми.



Классика жанра

Что же характерно для традиционного подхода к воспитанию детей в Англии, который все еще наследуется молодыми папами и мамами от их родителей?

Вежливость превыше всего

С малолетства английский ребенок учится говорить sorry и не повышать голос. Очень важно вести себя цивилизованно в общественных местах и не рассказывать окружающим много о себе и своей семье, не обрушивать на других свои эмоции и тревоги. Таким образом прививается уважение как к своему, так и к чужому личному пространству.

Я сам

Ребенок должен привыкнуть к тому, что его действия будут иметь последствия для него самого, поэтому ему дают определенную степень свободы. Даже английская система обучения подразумевает, что обучение – это осознанный выбор студента. Поэтому английский ребенок без проблем может довольно рано начать жить отдельно от родителей, если он того захочет и ему больше шестнадцати лет. Местный муниципалитет и социальные службы могут даже помочь ребенку в адаптации.

Папа может

Увидеть папу с ребенком на прогулке в парке без мамы – совершенно естественное явление. Ведь в Великобритании мамы часто выходят на работу уже через восемь-девять месяцев декрета. К тому же считается, что оба родителя должны равноценно участвовать в процессе воспитания.

Бабушка держит дистанцию

В русскоговорящих странах бабушки всегда готовы прийти на помощь в любой момент, но в Англии это не само собой разумеющееся. Что, женщине в самом расцвете сил больше нечем заняться, как сидеть с внуками?

Никакой народной медицины

Лечить травами или бабушкиными рецептами здесь не принято, и ребенку спокойно дают детские обезболивающие и лекарства.

Воспитывать стоит только дома

В Англии родители не будут отчитывать ребенка прилюдно. Обычно воспитательные меры откладывают до прихода домой и стараются либо игнорировать капризы ребенка, либо пытаются договориться с ним, как со взрослым.

Тайм-аут вместо угла

В Великобритании ребенку старше двух лет могут предложить сделать перерыв и посидеть в изоляции столько минут, сколько ему или ей лет. При этом ему объясняют, почему его поведение неприемлемо, но не ругают и не оставляют одного дольше, чем положено.

Завидная закалка

О морозоустойчивости британцев ходят легенды, и их дети тоже редко тепло одеваются. Даже в феврале они могут отправиться в школу в легком пиджаке, в то время как на младших школьниках, чьи родители приехали из Восточной Европы, непременно появится культовая «шапка».

Говори красиво

Ребенка из небедных и образованных семей поощряют за правильный акцент и выбор слов из вокабуляра его класса. Но какой он, идеальный акцент? Наверное, лучшим примером послужит речь королевы.

Внешкольные занятия

Состоятельный родитель может настаивать на том, чтобы ребенок посещал разнообразные секции, такие как верховая езда, регби, футбол, крикет, теннис, музыкальная школа. Одна из причин – налаживание социальных связей, которые могут пригодиться чаду в будущем.

Подводные камни

Психологи пришли к выводу, что в Великобритании подростки еще более эмоционально ранимы, чем в других странах Европы. Кто же в этом виноват?

Родительский контроль

В современном мире много внимания уделяется безопасности. Если раньше ребенок мог спокойно проводить бесчисленные часы во дворе с друзьями, то сейчас родители стараются контролировать его свободное время. К этому прибавляется то, что англичане настаивают на неизменной вежливости при любых обстоятельствах.

В последнее время взрослые очень строго заботятся о соблюдении правил безопасности, нередко попадая в плен предубеждений и паранойи, что мир полон рисков для их ребенка. Искусственные условия жизни, где все служит благополучию детей и исключительно их счастью, приводят к тому, что они выходят во взрослую жизнь неподготовленными к тому, что далеко не все друзья будут стоять за них горой и далеко не каждый коллега похлопает их по плечу за хорошую работу.

Вездесущий интернет



Много разговоров заходит о том, вреден ли интернет для ребенка. С одной стороны, дети находят эмоциональную поддержку онлайн и ведут там свою социальную жизнь, но, с другой стороны, интернет полон информации, которая может негативно повлиять на детскую психику.

Плотный график



С каждым годом нагрузка в школе для британского ребенка только растет, и много времени уходит именно на домашние задания, а не на «уроки жизни». К этому прибавляется социальное давление, когда все вокруг говорят о необходимости успешной карьеры.

А какие особенности британского воспитания отметили для себя вы? Чему стоит у них поучиться, а что бы англичанам не мешало позаимствовать у русскоговорящих мам?

Ксения Набока, арт-психотерапевт