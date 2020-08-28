Загруженность хирургов упала на 50% из-за эпидемии коронавируса

Однако тысячи людей по-прежнему ожидают операции

За время эпидемии коронавируса загруженность британских врачей упала на 50%, пишет The Sun. Такие данные приводит профессор Нил Мортенсен из Королевской коллегии хирургов (RCSE).

В больницах нет регулярного тестирования на COVID-19, что, в свою очередь, не позволяет больницам создать безопасные зоны для проведения операций. Тяжелобольным людям в них отказывают, ссылаясь на риск заражения.

Кроме того, по новым правилам пациенты, которым нужна экстренная помощь, должны записываться на прием в A&E заранее. По словам Мортенсена, это отпугивает пациентов. «Последняя вещь, о которой хочется думать во время чрезвычайной ситуации, – это запись на прием по телефону», – подтверждает его коллега доктор Крис Молтон.

В июне только 52% пациентов получили необходимую помощь в течение 18 недель. При этом целевой показатель NHS составляет 92%.

Если в 2019 году операцию больше года ждали 1 117 пациентов, то в 2020 году их число увеличилось до 50 тыс. – в этом тоже винят пандемию.

Однако руководство NHS говорит, что ситуация постепенно налаживается: эпидемия идет на спад, поэтому в сентябре загруженность больниц должна возрасти до 60%.