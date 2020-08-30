Путешествия — замечательная штука, но у них есть один недостаток, и имя ему – «дорого». Поэтому многие мои знакомые, пересчитав деньги после отпуска, начали задумываться о бюджетных вариантах туризма, в том числе об автостопе.

В этой статье мы расскажем, что поможет новичку, впервые вышедшему на дорогу, сделать поездку более удобной и безопасной.

Знакомство с теорией

Такой способ путешествий подходит не всем. Деньги деньгами, но как следует подумайте, готовы ли вы часами стоять на дороге с поднятой рукой в любую погоду, ночевать в палатке в придорожном леске, если никто не подвез, и т.д. Людям с тягой к комфорту лучше выбрать другой путь. Также стоит учесть, что автостоп требует довольно много времени — на самолете вы долетите из Лондона до Барселоны за пару часов, та же дорога автостопом займет два-три дня.

Для общего представления хорошо почитать дорожные записки опытных автостопщиков и книги идеологов «вольных путешествий» — большинство из них выкладывает свои работы в открытом доступе:

– книги путешественника Владимира Динца;

– книга Григория Лапшина, одного из новаторов российского автостопа;

– сайт Академии вольных путешествий, одной из первых организаций автостопщиков в России. Здесь выложено множество гидов, книг и материалов, в том числе руководство для новичков создателя академии Антона Кротова.

Сбор информации

Опытом одного, пусть даже бывалого, путешественника ограничиваться не стоит. Ищите информацию, читайте профильные группы, и не надо бояться задавать там «глупые» вопросы — обстановка на форумах обычно самая доброжелательная.

– VK: vk.com/ru_autostop

– ЖЖ: ru-autostop.livejournal.com/

– «Фейсбук»: facebook.com/groups/hkeurope/

– Группа Академии вольных путешествий в VK: vk.com/avp_travel_ru

– Группа академии в «Фейсбуке»: facebook.com/avp1995/

Еще один обязательный для детального изучения сайт — это Foreign travel advice британского правительства. Здесь есть практическая информация о визах, прививках, особенностях дорожного движения, деньгах, криминальной обстановке по всем странам мира.

Поиск попутчиков

Начинать автостоп лучше в компании, в идеале — с попутчиком, у которого уже есть дорожный опыт. Расспросите друзей, кто-то из может заинтересоваться. Если желающих не нашлось — придется подбирать спутника из незнакомых людей. Ищут их в интернете. В посте лучше сразу указать предполагаемые маршрут, бюджет, что вас интересует. А самое главное — обязательно укажите, что планируется автостоп, а если будут еще и ночевки на «вписках» — то об этом тоже лучше сказать сразу: многие путешественники готовы на автостоп, но не любят «вписки», и наоборот.

Сделать это проще всего через соцсети:

VK

ЖЖ

«Фейсбук»

Отдельная группа в «Фейсбуке» для русских в Британии

Англоязычная группа в «Фейсбуке»

Есть и профильные сайты:

www.poputchik.ru/

www.team2.travel/

Кстати, таким способом можно найти компаньона не только для автостопа, но и для обычной поездки.

Отклики нужно внимательно проанализировать. Для автостопа лучше выбрать одного спутника — водители не любят сажать в машину группы. Схожие интересы и примерно одинаковый бюджет у каждого из вас помогут избегать конфликтов. Не надейтесь договориться по ходу дела: все особенности поездки (автостоп, «вписки», возможность ночевки в палатке в любую погоду и прочее) разумнее согласовать с попутчиком заранее.

Что взять с собой

Легкую на вес, немнущуюся и легко стираемую одежду спортивного стиля в небольшом количестве, включая куртку-ветровку с капюшоном (лучше со светоотражателями, их можно отдельно купить на Ebay и пришить самостоятельно), дождевик и свитер, удобную закрытую обувь, аптечку, карту автодорог, набор пластиковой посуды, нож, спички, фонарик, сверхлегкие палатку и спальный мешок (такие продает, например, The North Face), мат-«пенку». Многие с собой берут газовую горелку и кастрюльку к ней. Все это продается в магазинах туристического снаряжения, например, в Decathlon можно найти бюджетный вариант.

Карту лучше взять бумажную, чтобы не зависеть от мобильника (не забывайте, вам может быть негде его зарядить). Одна из лучших для Европы — карта от Shell.

Электронная карта тоже не повредит. Самый удобный, с возможностью активного использования офлайн-сервис — это Mapsme. Для некоторых регионов их карты детальнее, чем для других, но представлены все страны мира.

Девушкам: безопаснее, если вы выберете подчеркнуто асексуальный спортивный стиль. Косметику, облегающие джинсовые шортики и маечки с вырезом лучше оставить для другого случая, иначе вас будут принимать за искательницу интимных приключений или того пуще — за придорожную представительницу древнейшей профессии.

Обязательна медицинская страховка на все страны, куда вы собираетесь ехать.

Как поймать машину

Для успешного автостопа в Европе нужно аккуратно и опрятно выглядеть. Охотнее берут тех, кто выглядит более-менее консервативно, и чем менее развита страна — тем это ярче проявляется: в Британии довезут кого угодно, в Болгарии — уже нет. Имеет значение и возраст: чем вы старше, тем меньше будет желающих вас подвезти.

В Западной Европе и в США лучше голосовать табличкой с надписью.

Встать на дороге нужно так, чтобы водителю было заранее вас видно и чтобы ему удобно было становиться. Лучшее место — там, где машины едут с низкой скоростью (например, на выезде с автозаправки).

В Западной Европе бессмысленно голосовать там, где ПДД запрещают остановку автотранспорта — не стоит вставать на перекрестках, развязках и мостах, на запрещающей разметке, на полосах вливания, а также на дороге без обочины. Запрещено и появление пешеходов на автобанах (если вас увидит полиция, то оштрафует). Почитать ПДД можно вот тут. Основные правила везде одинаковы, а отличия для каждой страны перечислены на сайте уже упоминавшегося Foreign travel advice.

Голосуйте активно — размахивайте руками, смотрите в глаза водителю, привлекайте внимание. Когда кто-то остановится — сразу же спрашивайте, повезут ли вас бесплатно, не откладывайте до конца поездки.

Часто бывает, что вас могут подвезти только до определенной точки на вашем маршруте — в этом случае нужно соглашаться, потому что попутку до места назначения можно ждать очень долго: быстрее будет доехать на трех-четырех разных машинах.

Обычно водители берут попутчиков, чтобы он их развлекал в пути разговорами, так что выспаться не получится. Разговоров на потенциально конфликтные темы вроде политики, религиозных или национальных различий и т.д. лучше избегать. Также не стоит спорить с водителем или делать ему замечания, в том числе по поводу нарушений им ПДД. Некомфортно ехать — просто попросите высадить в ближайшей деревне.

Если долго не берут, то имеет смысл пройти пару километров вперед по трассе и попытать счастья на новом месте. Опытные автостопщики в таких случаях разделяются и уезжают по одному, назначив встречу в определенном месте. Если ваш спутник хочет так сделать, то это не значит, что он вас бросает: это обычная практика при автостопе. Не любят водители сразу несколько человек к себе в машину сажать, и места у многих для двоих нет, с этим ничего не поделаешь. Если вы хотите никогда не разлучаться, это тоже нужно оговорить с попутчиком заранее.

Безопасность

На дороге нельзя терять бдительность. Когда машина остановилась, то сначала разумнее спросить, куда человек едет, и тем временем внимательно рассмотреть водителя и пассажиров. Если они кажутся опасными — то ответить, что вам надо в другое место, поблагодарить и сразу же отойти. Не садитесь в машину, если водитель выглядит нетрезвым, неадекватным и т.д., а также если в машине вместе едет несколько подвыпивших ребят. Если сели, а неадекватность выявилась позже — сойдите на ближайшей же заправке, дескать, передумал дальше ехать. Самый безопасный вариант — водитель-женщина или водитель, который едет с женой и ребенком.

Всегда соблюдайте ПДД, не мешайте движению транспорта, будьте вежливы с полицией.

Самые важные вещи вроде денег, мобильника и паспорта держите не в рюкзаке, а при себе, по карманам.

В интернете вам обязательно попадутся истории, где девушка благополучно ездит автостопом одна, но большинство опытных автостопщиков рекомендуют дамам не ездить в одиночестве.

Ночевка

Если вы не уехали до сумерек, то ночевать скорее всего придется в палатке у дороги — ночью в Европе подвозят очень редко. Опытные хитчхайкеры заканчивают «стоп», как только начинает темнеть, и идут разбивать палатку.

В России можно уехать с фурой, в том числе ночью, а вот в Западной Европе с этим стало сложно: не так давно ужесточились требования страховых компаний, которые теперь запрещают перевозку в большегрузах любых посторонних лиц. Если произойдет авария, когда в салоне находится «левый» пассажир, то страховая компания откажется оплачивать ущерб.

Если вы доехали, куда хотели, то к вашим услугам – любое жилье, но у автостопщиков популярнее всего хостелы и «вписка».

С хостелами все просто: вы снимаете в отеле не комнату, а койко-место в комнате на 5-20 человек. Комнаты бывают общие и раздельные (отдельно для ребят, отдельно для девушек). Похоже на студенческое общежитие.

Крупнейшие сайты хостелов:

– hostelworld.com/

– hostels.com/

«Вписка», или каучсерфинг, — это самый бюджетный и интересный вариант. Идея в том, что вас бесплатно селит к себе совершенно незнакомый человек. В отличие от отелей и хостелов хостер на каучсерфинге не получает от постояльца денег, поэтому последнему приходится мириться с теми условиями, которые первый готов предоставить.

Спальное место на «вписке» может выглядеть как грязноватый матрас на полу или затертый диван, на котором днем спит собака. Может не быть постельного белья, полотенец и прочего, а в одной комнате с вами вполне может ночевать еще пара «вписчиков» из числа «вечных путешественников» в несвежих носках. Жаловаться на это не принято — ночевка-то бесплатная. От постояльца требуется также соблюдать установленные в доме правила и активно общаться с хозяином. Если начать этим пренебрегать — будет плохой рейтинг на сайте, и вас перестанут приглашать. Все особенности и правила обычно подробно прописаны хостером на сайте, поэтому важно внимательно прочитать описание.

Хостеры при этом бывают разные и нередко – с большим «сюрпризом». Моему мужу как-то досталась в хозяйки полусумасшедшая бабушка, а один мой знакомый однажды ночевал на уединенной ферме в итальянских горах и всю ночь запихивал в кровать хостера — запойного алкоголика, который к вечеру напился и принялся гонять чертей.

Два основных сайта каучсерфинга:

– www.couchsurfing.com/

– www.hospitalityclub.org/

Путевые расходы

В Западной Европе можно обойтись минимумом наличных — банкоматов здесь много, большинство магазинов принимает кредитки. В Восточной — разумнее держать при себе хотя бы 50 евро наличными на всякий случай. Также стоит иметь денежный запас, равный стоимости самого дорогого авиабилета домой из самой отдаленной точки вашего путешествия.

Расходы на поездку — вопрос сложный. Русский интернет пестрит задорными постами на тему «Как объехать всю Европу за 20 долларов», но на самом деле это не так просто. Объехать Европу за 20 долларов вожно только в том случае, если вы готовы попрошайничать, клянча еду или деньги у добрых людей. В России сейчас полным-полно «труЪ» автостопщиков, искренне считающих, что это самый правильный способ жить и путешествовать (еще они «зайцем» ездят в общественном транспорте, всегда пытаются бесплатно пройти в музеи и обожают оправдывать свое поведение невнятными «высокими» идеями).

Не все считают это приемлемым — для меня, например, это не вариант. Если вы считаете так же, то у вас будут траты. Опытные путешественники советуют ориентироваться на примерно такие же расходы на питание в день, какие вы тратите на еду дома (при этом придется большую часть еды покупать заранее в супермаркете и не жалеть на это времени).

Стоимость ночевки зависит от выбранного жилья и от того, готовы ли вы ночевать в палатке в случае чего или платить за проезд, если автостопом не вышло. С палаткой выйдет существенно дешевле. Каучсерфинг обычно бесплатный, хостел стоит от 5 до 25 евро в сутки.

Стоимость проезда и билетов в музеи варьируется, но она всегда указана на официальных сайтах местного департамента по туризму, который легко находится по запросу visit плюс название города. Там же можно найти хорошие скидки.

Закат автостопа

Автостоп по Западной Европе потихоньку отмирает — авиакомпании-лоукостеры сделали его практически бессмысленным. Сейчас по Европе так уже путешествуют люди из менее благополучных частей мира — из России, например. Поэтому, если вы всегда хотели попробовать этот вид путешествий — самое время это сделать, пока еще не поздно. Так ваша очередная поездка превратится в незабываемое приключение в ретростиле.

Подготовила Елена Чернова