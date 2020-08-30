В Лондоне прошла акция протеста против ношения масок

Участники акции не считают коронавирус угрозой для жизни

29 августа на Трафальгарской площади в Лондоне прошла большая акция протеста против ношения масок и введения карантина, пишет The Independent. Люди несли транспаранты с надписями «Маски – это намордники!» и «Всемирная организация обмана», имея в виду ВОЗ и принимаемые организацией меры против распространения коронавируса.

Перед демонстрантами в этот день выступили английский профессиональный конспиролог Дэвид Айк и Пирс Корбин, брат бывшего лидера Лейбористской партии Джереми Корбина. Мнения участников акции по поводу COVID-19 разнились: кто-то считает вирус выдумкой, другие верят в его существование, но полагают, что он не опаснее гриппа. Однако все они уверены, что нынешние карантинные меры только вредят стране.

«Эти полгода были настоящим кошмаром. Нельзя допустить, чтобы правительство продлило карантин», – так было написано на флаерах, которые раздавали во время выступления ораторов. По итогам акции лондонская полиция задержала двух мужчин, 25 и 70 лет.

Недавно подобная акция состоялась в Германии. Несколько тысяч человек прошли маршем по улицам Берлина.