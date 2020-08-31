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Налог на пластиковые пакеты поднимут до 10 пенсов

Налог на пластиковые пакеты поднимут до 10 пенсов
Фото:123rf.com

Нововведения вступят в силу с апреля 2021 года

В апреле 2021 года налог на пластиковые пакеты поднимут с 5 до 10 пенсов, пишет газета Metro. Таким образом правительство Великобритании хочет уменьшить количество пластиковых отходов и сподвигнуть людей пользоваться многоразовыми пакетами или экосумками, которые можно переработать.

В 2011 году налог на пакеты впервые ввели в Уэльсе, через два года – в Северной Ирландии, еще через год – в Шотландии. В Англии он стал действовать только в октябре 2015 года, но результат не заставил себя ждать.

Если в 2014 году англичанин покупал в среднем порядка 140 пластиковых пакетов, то в 2020 году – всего 4.

Министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Джордж Юстис объявил о грядущих изменениях 31 августа. «Великобритания – мировой лидер по борьбе с пластиковыми отходами. Введение налога позволило сократить его производство, а теперь мы хотим сделать еще один шаг по направлению к зеленому будущему», – отметил министр.

«Гринпис» отнесся к оптимизму британского правительства со скепсисом. По мнению представителей организации, министры топчутся на месте, хотя могли бы сделать гораздо больше.

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