В Шотландии продали самого дорогого в мире барана

Барана породы тексель оценили в £367,5 тыс.

На аукционе Scottish National Texel Sale продали самого дорогого в мире барана: покупатель заплатил за него £367,5 тыс., пишет The Guardian.

Проданное животное, по кличке Double Diamond («Двойной Бриллиант»), относится к породе тексель, одной из наиболее популярных в Великобритании. Овец тексель выращивают в первую очередь из-за прекрасного качества их мяса – именно этим и объясняется высокая стоимость.

Фермер Чарли Боден, бывший владелец барана, просил за него £10,5 тыс., однако по ходу аукциона ставки резко возросли. Итоговая цена, предложенная тремя покупателями, удивила как британцев, так и зарубежных покупателей.

«На этого прекрасно сложенного барана претендовали семь или восемь человек, отсюда такая цена», – рассказал Джефф Айкен, который вместе со своими партнерами по фермерскому делу выкупил Double Diamond. Они будут владеть им сообща: кормить, ухаживать и скрещивать с другими овцами для получения потомства.

Предыдущий ценовой рекорд при продаже барана на аукционе был установлен в 2009 году. Тогда животное выкупили за £230 тыс.

