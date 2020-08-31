Туриндустрия Великобритании теряет £60 млн в день

Убытки в этом году могут составить £22 млрд

Всемирный совет по туризму и путешествиям (World Travel and Tourism Council) подсчитал, что число иностранных туристов в Великобритании снизилось на 78%.

Из-за коронавируса туристическая индустрия страны теряет £60 млн в день, а убытки за 2020 год могут составить £22 млрд, пишет BBC.

Даже сейчас туристы откладывают посещение Соединенного Королевства, поскольку страна больше других пострадала от пандемии, а количество заражений долго оставалось довольно большим. Кроме того, правительство Великобритании в течение длительного времени призывало людей воздерживаться от любых путешествий, что не могло не повлиять на общую картину.

Сильнее всего от последствий пандемии пострадал Лондон. Иностранные граждане обеспечивали столице 85% туристического потока.

Стране потребуются несколько лет для восстановления, а Лондон может навсегда потерять часть своей привлекательности для туристов, утверждает президент WTTC Глория Гевара. 3 млн. работников туриндустрии могут остаться без работы.