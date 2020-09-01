Бездомным в Дорсете грозят штрафы за оставленные на улице вещи

Местные власти хотят улучшить имидж городов графства

Консервативные политики графства Дорсет хотят ужесточить штрафы за распитие спиртных напитков в общественных местах и асоциальное поведение, пишет The Guardian. Помимо этого, они предлагают штрафовать бездомных людей за оставленные возле магазинов и жилых домов личные вещи.

По мнению местных властей, особенно плохо с бездомными обстоят дела в таких городах, как Борнмут, Крайстчерч и Пул. Введение штрафов позволило бы улучшить имидж городов и поднять экономику. «Люди беспокоятся, когда видят оставленные без присмотра вещи, а владельцы магазинов не хотели бы видеть посторонних возле своих дверей, особенно во время пандемии», – говорит один из членом муниципалитета Карен Рэмптон.

Оппозиция такие меры не одобряет. По словам либерал-демократа Милли Эрл, «наказывать деньгами людей, которые находятся за чертой бедности, контрпродуктивно».

Работник благотворительной организации Helping Hands Корри Дрю утверждает, что штрафы только накаляют обстановку. «Любой полицейский, пройдя по центру Борнмута, может оштрафовать человека, не способного выплатить эту сумму. Это бесчеловечно, нечестно и нелогично», – добавила Дрю.

Сотни людей уже подписали петицию против действий тори. Организация по защите гражданских прав Liberty заявила, что собирается подать иск в против муниципалитета города Пул. Окончательное решение по штрафам еще не принято.