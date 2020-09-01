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Средняя цена жилья в Великобритании составила £235 тыс.

Средняя цена жилья в Великобритании составила £235 тыс.
Фото:123rf.com

За эти деньги в Лондоне можно купить небольшую квартиру, а в Дареме – целый дом

К апрелю 2020 года средняя стоимость недвижимости в Великобритании выросла на 2,6% (£6 тыс.) и составила £235 тыс., сообщает газета Metro. Однако цены на жилье очень сильно разнятся в зависимости от региона.

Если в Восточном Мидлендсе они выросли на 4,7% за год, то на северо-востоке Великобритании снизились на 2,3%, и теперь средняя стоимость жилья в этой части страны колеблется в районе £126 тыс.

По данным Национальной статистической службы Великобритании, самая дорогая недвижимость находится в Лондоне (£480 тыс.), а самая дешевая – в Дареме (£102 тыс.). Причем если в столице за среднюю стоимость жилья можно найти только односпальную квартиру в жилом комплексе Enfield Island Village, то в Дареме – дом с четырьмя спальнями, гостиной, большой кухней и гаражом.

Манчестер отличается от Лондона в лучшую сторону. По данным сайта недвижимости Rightmove, четырехкомнатная квартира на Мичиган-авеню (Michigan Avenue) недалеко от центра города стоит £230 тыс. А в Глазго по средней стоимости жилья можно приобрести небольшой дом с тремя спальнями и садом, который находится в пешей доступности от станции King Park.

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