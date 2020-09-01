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В Лондоне впервые за 150 лет откроется новый цветочный рынок

В Лондоне впервые за 150 лет откроется новый цветочный рынок
Фото:123rf.com

Chiswick Flower Market начнет работать с 6 сентября

Хорошая новость для любителей цветов! В Лондоне впервые за 150 лет откроется новый цветочный рынок, пишет Time Out London. Он будет располагаться в Чизике на улице Чизик-Хай-роуд (Chiswick High Road), в пяти минутах ходьбы от станции Turnham Green. Вход на цветочный рынок будет располагаться со стороны улицы Девоншир-роуд (Devonshire Road).

Рынок будет работать с 9:30 до 15:00 каждое воскресенье, начиная с 6 сентября. Покупатели смогут приобрести там готовые букеты, одиночные цветы в горшках, суккуленты, искусственные цветы и различные травы. Свою продукцию представят такие известные цветочные компании, как Pot Pourri, West4flowers, Lifelike Flowers и PlantBe Studio. Несколько киосков займут садоводы из других городов Великобритании.

На рынке будут присутствовать и представители Чизикского общества садоводов (Chiswick Horticultural and Allotments Society), которые с радостью ответят на любой вопрос по уходу за растениями. Покупателей просят соблюдать социальную дистанцию.

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