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Борис Джонсон потребовал от России объяснений по поводу отравления Алексея Навального

Борис Джонсон потребовал от России объяснений по поводу отравления Алексея Навального
Фото:instagram.com/borisjohnsonuk

Российского оппозиционера отравили «Новичком»

Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили боевым веществом нервно-паралитического действия из группы «Новичок», пишет РИА Новости. Об этом написал в своем «Твиттере» представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайтберт.

Немецкое правительство уведомит Европейский союз и НАТО о результатах токсикологической экспертизы и планирует связаться по этому вопросу с международной Организацией по запрещению химического оружия (OPCW). Канцлер Германии Ангела Меркель назвала информацию о попытке отравления Алексея Навального «удручающей» и призвала российское правительство расследовать преступление.

С аналогичным требованием выступил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет Sky News. «Мы сами видели смертельные последствия применения этого вещества. Российское правительство должно объяснить, что случилось с Навальным. Мы начнем работу с иностранными партнерами, чтобы убедиться в торжестве правосудия», – отметил Джонсон. Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал Россию «рассказать правду».

20 августа Алексею Навальному стало плохо по пути из Томска в Москву. Самолет с российским оппозиционером совершил экстренную посадку в Омске. Через два дня Алексея транспортировали в берлинскую клинику «Шарите». На данный момент он находится в коме.

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