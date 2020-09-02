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Узбекская поэтесса Хосият Рустамова выпускает сборник на английском языке

Узбекская поэтесса Хосият Рустамова выпускает сборник на английском языке

Его презентация состоится на литературном фестивале в Мадриде

Британское издательство Hertfordshire Press объявило о выпуске сборника стихотворений «Разноцветные слезы» узбекской поэтессы Хосият Рустамовой. Его издали на русском и английском языках, а презентация сборника состоится в рамках 9-го литературного фестиваля «Open Eurasia and Central Asia Book Forum and Literature Festival 2020» в Мадриде.

«Разноцветные слезы» (или «Colourful Tears») – это лирические поэмы, объединенные общей темой – расставанием с любовью. Кроме этого, Хосият рассуждает об идее гуманизма, обращается к Богу и ведет философский монолог о любви в мире.

Хосият Рустамова – современная узбекская писательница. Она родилась 19 марта 1971 года в посёлке Олмос Наманганской области. Самые первые работы Хосият были представлены в махаллинских печатных изданиях, а первая книга – под названием «Дом на небесах» – была выпущена в 1997 году. Позднее в свет вышли книги «Нажот» (2003) и «Ризо» (2004).

В 2004 году поэтессу наградили медалью «Шухрат» – государственной наградой Узбекистана. В 2018 году Хосият стала победителем конкурса Open Eurasia 2018 в категории «Литературное произведение» и в категории «Поэзия». Ее книги изданы на нескольких языках мира.

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