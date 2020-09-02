Почему не спит младенец?

Ответ на этот вопрос знает сертифицированный консультант по детскому сну проекта Sleep Well Варвара Строганова. Уже более двух лет она помогает уставшим мамам из разных стран мира укладывать детей спать.

– Варвара, какие причины плохого сна у детей самые типичные?

– На первом месте – несоблюдение возрастных норм сна и бодрствования ребенка. Полугодовалый малыш не может бодрствовать пять часов, он переутомляется, засыпает с криком и спит мало. А укладывать годовалого ребенка после того, как он отгулял всего два часа, – гарантированно получить мощный протест, истерику и все тот же короткий сон. Очень важно знать возрастные нормы сна и бодрствования и ориентироваться на них, выстраивая режим дня ребенка.

– С какого возраста нужен режим дня? С рождения?

– До того момента, как малыш перейдет на четкие два сна, мы можем говорить только о предсказуемом ритме дня, но не о режиме с привязкой к часам. Это вторая типичная причина плохого сна у детей – попытка родителей заставить ребенка жить по распорядку, когда его биоритмы к этому еще не готовы.

– Как вы относитесь к британской традиции укладывать детей спать в 18:00–19:00?

– Раннее укладывание – замечательная вещь! В Англии эта традиция обусловлена тем, что дети, которые ходят в сад, не спят днем. И чтобы «выспать» свою суточную норму, они должны уходить в ночь очень рано. Это позволяет детям не переутомляться, а родители получают свободный вечер. Но если малыш спит днем, то, конечно, раннее укладывание уже неактуально.

– Правильно ли я поняла, что, если ребенок бодрствует много или мало для своего возраста, его сложно уложить без соски, качаний или груди? Ведь он возбужден, ему нужно средство для расслабления, так?

– Все верно. Малыш, у которого неадекватный его потребностям ритм дня, будет засыпать только с помощью родителей – от сильных качаний, на груди, на бутылочке и т. д. На профессиональном языке консультантов по сну это называется «ассоциации на засыпание». Это третья типичная причина сложного сна детей. Очень часто родители обращаются к нам именно для того, чтобы убрать такие ассоциации, потому что уже нет сил качать, кормить ночи напролет или подавать соску каждые полчаса.

– Во все времена дети не спали по ночам, но консультанты по сну появились относительно недавно. Как же мамы раньше справлялись?

– Уклад общества меняется. Раньше мы жили в патриархальных семьях, где у молодой мамы всегда были помощники: бабушки, свекрови, сестры, невестки. Вопрос, что делать с ребенком, не возникал, знания передавались из поколения в поколение. Нынешние молодые мамы выросли уже в нуклеарных семьях. У них зачастую нет опыта общения с младшими братьями или сестрами. Многие впервые видят младенца без пеленок только в роддоме. Но там хотя бы есть медперсонал, который отвечает на вопросы, а что делать дома? Откуда такой маме получать знания о правильном уходе за малышом? Вот тут на помощь и приходят доулы, консультанты по грудному вскармливанию, сну, прикорму и высаживанию.

– Проблемы со сном могут решиться сами по себе?

– Да, в какой-то момент малыш перерастает частые ночные пробуждения, долгие укладывания и прочие неприятности. Но практика показывает, что происходит это не раньше, чем в возрасте двух лет. А то и позже. Вы готовы не спать вместе с ребенком два года?

– Предположим, мама очень боится слез малыша и действительно готова не спать два года…

– То, что мама заботится о ребенке, стараясь не давать ему плакать, нормально. Но в контексте сна такая забота становится медвежьей услугой.

Ребенок, который недосыпает, отказывается от дневных снов и часто просыпается ночью, чувствует себя очень утомленным в периоды бодрствования. Вместо того, чтобы стремиться узнавать новое, он вынужден всю энергию тратить на то, чтобы поддерживать организм в состоянии бодрости.

У малышей с проблемным сном частые перепады настроения, они более капризные и раздражительные. Сон напрямую влияет на иммунитет, и если родители и ребенок не спят месяцами, они более подвержены различным заболеваниям. Депривация сна родителей отражается на взаимоотношениях в семье, на качестве жизни в целом.

Не стоит недооценивать важность здорового сна! Когда малыш начинает спать, жизнь семьи кардинально меняется в лучшую сторону. Любому ребенку важны и нужны родители отдохнувшие, которые с удовольствием тратят силы на его развитие, а не экономят остатки энергии для того, чтобы приготовить обед.

– Но ведь это все возможно только ценой детских слез? Несколько недель криков и истерик при укладываниях – я слышала, так проходит sleep training…

– Наладить сон без слез – можно! Иногда достаточно поправить малышу режим дня, и sleep training становится не нужен, ребенок начинает спокойно засыпать, уходят частые ночные пробуждения. Sleep training, или обучение самостоятельному засыпанию, необходим тогда, когда у ребенка сформировались сильные ассоциации на засыпание, а работа с режимом и расслаблением перед сном не приносит результата. Это как антибиотик. Мы используем его только по показаниям, а не при каждом чихе.

– Вы упомянули расслабление перед сном. О чем идет речь? Книжка на ночь?

– Не обязательно книжка. Для каждого возраста – свои занятия.

Это, пожалуй, еще одна типичная ошибка мамы, у которой малыш не спит, – отсутствие расслабления перед сном. Ребенок играет, веселится, но внезапно мама решает, что ему пора спать, и тащит его с криками в кроватку. Представьте: вы зажигаете в клубе под рок-н-ролл, вдруг все останавливается и вам велят спать. Уснете? Вряд ли. Но некоторые взрослые считают, что дети должны обладать такой сверхспособностью.

Перед сном ребенок должен быть спокоен. Все активности нужно прекращать за полчаса или час до предполагаемого времени отхода ко сну. Чем старше малыш, тем больше ему требуется времени для успокоения. В этот спокойный период ребенок показывает признаки усталости. И только теперь вы можете его повести в кровать, сделав короткий ритуал перед сном.

Расслабление перед сном необходимо детям любого возраста – с рождения! Нервная система малышей устроена так, что они быстро возбуждаются, а успокоиться без помощи взрослого им сложно, почти невозможно.

– Наладить сон можно у любого ребенка?

– Если у малыша есть неврологические проблемы, которые и стали причиной его плохого сна, то тут консультанты по сну бессильны. Мы занимаемся поведенческой коррекцией нарушений сна у здоровых детей.

Так что если малыш плохо спит, первое, что нужно сделать родителям, – проверить его здоровье. Все в порядке? Тогда мы поможем решить проблему со сном.

Самые частые слова, которые мы слышим от родителей после окончания работы со сном: «Почему же мы не обратились к вам раньше?!» Эта фраза, пожалуй, лучше всего говорит об эффективности консультантов по сну.

Беседовала Марина Сильвер