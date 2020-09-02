На королевской службе: кто работает в Букингемском дворце

Букингемский дворец – одна из самых популярных у туристов достопримечательностей Британии и при этом главная резиденция королевы. О том, чтобы членам королевской семьи здесь комфортно жилось и работалось, а туристы могли восхищаться красотами дворца, заботится целая армия сотрудников. Каждый день они на страже порядка и чистоты и готовы к любым мероприятиям и официальным приемам.

Какие должности есть в штате Букингемского дворца и сколько там платят? Давайте разбираться.

Чтобы все блестело

Слуги и придворные ушли в далекое прошлое: сейчас уже не встретить объявление «Требуется фрейлина» или «Ищу дворецкого на полную ставку». Время изменилось, должности называются по-новому. Все, кто работает в Букингемском дворце, не слуги, а сотрудники.

За распорядком во дворце следят более 700 человек. Это как маленькое государство, в котором жизнь подчинена своим законам. Здесь есть свое почтовое отделение, часовня, бассейн, кафетерий, медпункт и даже кинотеатр. Востребованы самые разные профессии: повара, горничные, садовники, финансисты, секретари и, конечно же, специалисты по связям с общественностью и маркетингу.

Пожалуй, самый занятой персонал в Букингемском дворце – клининговая служба. Только представьте себе: 775 комнат, среди которых 52 спальни для членов королевской семьи и их гостей, 188 спален для сотрудников, 92 кабинета и 78 ванных комнат, а 19 помещений имеют государственную важность! Во дворце 1 514 дверей, 760 окон и около 800 часовых механизмов, и все они требуют чистки, ухода и заботы. Но это не означает, что в коридорах можно увидеть согбенных лакеев, натирающих полы, и горничных, фанатично полирующих мебель. Работа построена так, что ни один посетитель не увидит процесс поддержания чистоты во дворце. Сотрудники-невидимки четко разведены по разным уголкам дворца, и каждый знает, к какому сроку его работа должна быть выполнена. Хочешь не хочешь, а поднапрячься нужно: тут не заберешь работу на дом, если не успел.

Странные профессии

Наряду с привычными садовниками и горничными есть во дворце необычные должности.

Часовщик

Казалось бы, самая обычная профессия, но работу часовщика Букингемского дворца нельзя назвать рядовой: его заботам вверены около 800 часов, большая часть которых редкие экземпляры. Королевский часовщик (официально должность называется «хранитель королевских часов») должен разбираться в старинных механизмах, а его квалификацию должен подтверждать сертификат, выданный Британским институтом часового дела.

Хранитель марок

Елизавете II от ее отца, короля Георга VI, досталась огромная коллекция марок. Чтобы следить за ней и пополнять ее, потребовался отдельный человек – он занимается поиском интересных и раритетных экземпляров и собирает новые марки по всему свету, чтобы на выставке королевской филателистической коллекции было чем похвастаться.

Разнашиватель обуви

Нет, это не мастер по изготовлению туфель, а сотрудница, разнашивающая новые королевские туфли, чтобы они не жали и не натирали ногу. Представьте, как должно быть приятно похвастаться подружкам, что сама королева донашивает обувь после тебя. Понятное дело, первым требованием этой вакансии будет такой же размер ноги, как у Елизаветы II, а она носит британский 4-й или европейский 37-й.

Придворный нарезчик мяса

Даже королевскому повару не позволено нарезать мясо для королевской семьи, это может сделать только специально обученный человек. Причем на такую должность не берут абы кого: профессиональные секреты и знания передаются по наследству.

Королевский волынщик

Нет, он не тянет волынку – он на ней играет. Традиция использовать волынку как будильник зародилась во времена королевы Виктории и удивительным образом сохранилась до сих пор. Елизавета II, оказывается, любит, когда в девять утра под ее окнами целых пятнадцать минут играет волынщик. Хорошо, что соседние дома далеко.

Официальный арфист принца Уэльского

У кого волынка, а у кого арфа… Да, у принца Чарльза есть своя собственная арфистка. Эту должность, отмененную при королеве Виктории, восстановили в 2000 году.

Королевский астроном

Если у Елизаветы II возникнут вопросы об устройстве Вселенной, ей всегда есть с кем проконсультироваться. Астроном поможет ей взглянуть на небесные светила в любое время дня и ночи.

Хранители мебели

Представьте, сколько во дворце всяких раритетных тумбочек, столов и драгоценных стульев. Должен же кто-то за ними приглядывать! Как раз для этого во дворце работают хранители, старший и младший. Они поддерживают коллекции мебели в надлежащем состоянии. Обязательное требование – разбираться в обивке мебели и иметь опыт реставрации.

Смотритель и маркировщик лебедей

Все лебеди Англии и Уэльса принадлежат Ее Величеству и находятся под ее охраной. Работы по учету этих птиц хватает: необходимо ежегодно пересчитывать всех лебедей в Темзе и следить за их состоянием. Раньше их нужно было еще и маркировать, но теперь для этого есть отдельный человек.

Сколько платят во дворце?

Если вы думаете, что, работая в Букингемском дворце, можно скопить миллионы, то спешим вас разочаровать: зарплаты у сотрудников весьма скромные. К примеру, мойщики посуды получают £17 тыс. в год, хранитель часов – £31 тыс., горничные – £13–15 тыс., садовник – £18 тыс., конюхи – до 20 тыс., а секретарь, принимающий по 7 тыс. звонков в неделю, – около £23 тыс.

Лучше оплачиваются позиции в сфере общественных связей и маркетинга. Так, специалист по продвижению соцсетей Букингемского дворца зарабатывает порядка £50 тыс. в год. Но не думайте, что нужно просто постить фоточки в «Инстаграме»: главная задача – грамотно построить кампанию продвижения королевского двора. Есть еще личный пресс-секретарь Ее Величества. Должность ответственная, и зарплата соответствующая – £146 тыс. в год.

Бонусом для сотрудников идет проживание во дворце, питание и пользование всеми благами, в том числе бассейном и кинотеатром – конечно, в нерабочее время. А что касается чести увидеть королеву, то большая часть работников дворца не удостоилась ее ни разу. Такая привилегия есть разве что у горничных, дворецких и сотрудников, обслуживающих банкеты.

Нелегал из Москвы

Сейчас персонал отбирают очень тщательно, проверяя все визы, разрешения на работу и криминальное прошлое. Дело в том, что в 2008 году во дворце разгорелся скандал вокруг увольнения одного из лакеев – российского студента Игоря Голованова.

Он прибыл в Великобританию по студенческой визе в 2000 году. У Голованова не было права на работу, но имелось разрешение на временное проживание на время учебы. В 2006 году он откликнулся на объявление о поиске слуги и после собеседования и проверки был принят в штат Букингемского дворца. Спустя непродолжительное время Голованов уже подавал чай самой королеве и ее мужу, герцогу Эдинбургскому.

В 2008 году его британская виза кончилась, и он обратился в администрацию дворца с просьбой помочь в ее продлении. Тут-то и выяснилось, что студент работал нелегально. Под самым носом королевы – незаконный иммигрант! Конечно, последовало увольнение. Студент не растерялся и начал продавать сведения о жизни королевской семьи, что обеспечило ему неплохое состояние и плохую репутацию.

С тех пор королевский двор тщательно проверяет сотрудников перед трудоустройством, а в договор включен пункт о неразглашении информации.

Подготовила Оксана Кеш