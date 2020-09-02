Массовая маскировка: под защитой или под угрозой?

Всемирная организация здравоохранения ужесточила рекомендации насчет ношения масок в связи с CОVID-19: их советуют надевать в общественных местах всем лицам начиная с 12-летнего возраста.

Напомним, ранее организация говорила, что в масках следует находиться только людям с симптомами ОРВИ, медицинским работникам, а также тем, кто дома ухаживает за больным человеком. В Великобритании средние школы пока не ввели обязательное ношение масок для детей старше 12 лет, хотя министр образования Гэвин Уильямсон считает, что директора школ должны принимать такое решение в том случае, если в местности действует локальный карантин.

Но на самом ли деле данная мера полностью защищает от болезнетворного вируса? Могут ли маски сами стать источником инфекции и какие психологические эффекты связаны с их повсеместным введением?

Не снимать!

В разговоре о преимуществах ношения маски хочется привести пример недавнего исследования ученых из Финляндии. В результате нескольких экспериментов они пришли к выводу, что присутствие маски на лице в любом случае лучше, чем ее отсутствие. Они создали компьютерную модель, демонстрирующую, как частички вируса разлетаются в супермаркете при кашле или чихании людей. На симуляции видно, как одни частицы долгое время висят в воздухе, а другие приземляются на полки с товарами.

Однако достаточна ли доза распыленных в воздухе частиц вируса для того, чтобы человек мог заразиться, ученые сказать не могут. Они отмечают, что, как правило, инфицирование происходит через более крупные капли жидкости, при контактах на расстоянии менее двух метров. Исследователи подчеркивают, что маски нужны в первую очередь тем, кто уже болеет или является переносчиком, для того чтобы не заразить других. Например, во время чихания большая часть жидкости с бактериями и вирусами останется внутри маски, а не разнесется по воздуху.

С тем, что носить маску во время пандемии необходимо, согласны ученые из Кембриджского университета. По их мнению, любая маска, в том числе и тканевая, защищает человека, когда он находится рядом с зараженными людьми. «Тканевые маски могут быть примерно на 15% менее эффективными, чем хирургические, в блокировании выброса частиц вируса, и их ношение в пять раз эффективнее, чем полный отказ от масок», – говорится в исследовании кембриджских ученых.

По данным ВОЗ, на сегодня нет доказательств, что маски предотвращают инфицирование здорового человека новым типом коронавируса, и, хотя они все же помогают сократить распространение вируса, их ношения недостаточно.

Брешь в защите

Используя маску в качестве более-менее надежного барьера на пути вируса к дыхательным путям, немногие задумываются о том, что этот предмет запросто может стать источником заражения для его владельца. Вряд ли девушки в несменяемых брендовых масках со стразами и автомобилисты, вводящие в моду висящие на зеркале заднего вида маски для выхода в люди, знают о результатах исследования Гонконгского университета науки и технологии, опубликованных в журнале The Lancet.

Один из выводов, сделанных учеными, таков: на поверхности медицинской маски инфекция живет семь дней. «Именно поэтому, если вы носите хирургическую маску, важно не касаться ее внешней поверхности, – отметил один из авторов исследования, вирусолог Малик Пейрис, в интервью газете South China Morning Post. – В таком случае, дотронувшись до маски, можно загрязнить руки, а затем заразиться, коснувшись глаз».

Более того, увлажнившаяся от дыхания маска может повысить риск попадания вируса в организм человека. Маску трудно носить правильно. Очки при ношении маски быстро запотевают, их приходится снимать и протирать, при этом не дотронуться до маски крайне затруднительно. А если поправить маску и затем коснуться глаз или носа, это может привести к инфицированию. Некоторые маски могут натирать и способствовать развитию кожных заболеваний.

Как отметила председатель профсоюза немецких врачей Сюзанне Йона (ее слова приводит немецкое онлайн-издание Deutsche Welle), ношение маски имеет потенциальную опасность из-за психологического эффекта. Она дает ощущение ложной безопасности, человек теряет бдительность и начинает пренебрегать соблюдением дистанции и гигиеническими процедурами.

Поверхностный анализ

По данным ученых из Гонконгского университета науки и технологии, на бумаге или салфетках коронавирус живет меньше трех часов, на дереве или ткани – больше суток, на стекле или бумажных купюрах – три дня, а на железе или пластике – около недели.

У американских ученых немного другие данные. Сымитировав ситуацию, при которой зараженный человек кашляет или чихает на поверхности, исследователи из Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США выяснили, что коронавирус живет четыре часа на медных поверхностях, в течение дня – на картоне, до трех дней – на пластике или стали.

Для защиты от инфекции ученые советуют использовать хлорку и на сутки оставлять в пакетах продукты, принесенные из магазина.

New look?

Мир разделился на сторонников и противников ношения масок. Для некоторых закрывать лицо комфортно, и новый аксессуар легко вошел в их жизнь. Такие люди надевают маски даже для уединенных прогулок на свежем воздухе. Начиная с январской Недели высокой моды в Париже маска присутствует в большинстве новых мировых модных коллекций.

Однако много и тех, кто яро выступает против ношения масок. Недавно было объявлено, что рестораны сети Hugo’s Tacos в Лос-Анджелесе закрывают свои двери, и причиной стал вовсе не финансовый кризис, а то, что персонал устал объяснять посетителям необходимость ношения масок внутри заведения. «Наши работники устали от постоянных конфликтов с гостями, которые отказываются носить маски», – рассказал американскому деловому журналу Inc. владелец сети Билл Коне. По словам владельцев сети, пишет Inc., посетители буквально сходили с ума, когда их просили надеть маски. В адрес работников звучали расистские оскорбления, их начинали поучать на тему соблюдения личной свободы, даже нападали на них. И судя по количеству видеороликов, на которых гости ресторанов и магазинов демонстративно отказываются носить маски, сотрудники Hugo’s Tacos не одиноки.