Актуальная иммиграционная и бизнес-информация от компании Law Firm

Изменение в схеме сохранения рабочих мест, действующей во время эпидемии коронавируса

С 1 сентября 2020 года государство будет выплачивать компаниям 70% заработной платы (до £2 187,50 в месяц) за неотработанные часы тех сотрудников, которые временно находятся в вынужденном отпуске в связи с коронавирусом.

Работодатели по-прежнему должны будут выплачивать временно уволенным и временно неработающим сотрудникам 80% их обычной заработной платы за те часы, которые они не работают, в пределах £2 500 в месяц. Работодатели должны будут сами финансировать разницу между этими выплатами и грантом, полученным в соответствии со схемой сохранения рабочих мест при коронавирусе.

Вышеуказанные лимиты денежных сумм будут пропорциональны количеству неотработанных часов. Например, если сотрудник временно не работал половину своего обычного рабочего времени в сентябре, работодатели имеют право требовать 70% от заработной платы за часы, которые сотрудник не работал, до £1 093,75 (50% от предельного размера, установленного в сумме £2 187,50).

Работодатели по-прежнему будут должны делать взносы в систему национального страхования за временно неработающих сотрудников, а также пенсионные взносы из своих собственных средств.

Иммиграционный статус детей на попечении и местные власти

Местные административные органы Великобритании недавно заявили, что не смогли урегулировать иммиграционный статус детей, находящихся на их попечении.

Как печально показывает пример судебного дела Darrell and Darren Roberts, невнимание к иммиграционному или гражданскому статусу детей, находящихся на попечении, может иметь разрушительные последствия, в том числе привести к депортации. При этом местные власти не обладают неограниченными полномочиями в этой области.

Обстоятельства упомянутого дела несколько необычны. Вовлеченные дети были индийскими гражданами, а Индия не допускает двойного гражданства. Если бы эти дети были зарегистрированы как британцы, они потеряли бы свое индийское гражданство. Понятно, что не все родители охотно позволят это.

В более редком случае, когда требуется постановление Высокого суда, а Высокий суд не дает разрешения на отмену первоначального гражданства ребенка, местные власти не должны опускать руки. Иммиграционный статус таких детей должен быть урегулирован. Если регистрация в качестве британского гражданина невозможна, то все еще есть вероятность получить разрешение на пребывание в стране.

Наконец, местные власти должны информировать детей старшего возраста – особенно тех, которым может исполниться 18 лет и которые могут упустить возможность зарегистрироваться, – о том, что они могут подать заявление от своего имени. Руководство для иммиграционных служб подтверждает, что если детям 17 лет или больше и у них есть веские основания для того, чтобы сделать заявление самостоятельно, то заявление можно рассмотреть обычным способом. Это может быть уместно, например, в тех случаях, когда дети не контактируют с биологическими родителями и находятся на попечении местных властей, но приказ об попечении уже приведен в исполнение.

Иммиграционная поправка в отношении жертв домашнего насилия

Долгожданный британский законопроект о домашнем насилии достиг стадии рассмотрения в Палате лордов и находится на пути к тому, чтобы стать законом.

В Палате общин депутаты рассмотрели поправку, отменяющую правило не прибегать к государственным средствам и пособиям для мигрантов, переживших насилие в семье. Эта поправка была предложена для того, чтобы поддержать многих жертв домашнего насилия, которые не имеют права на получение льгот от Home Office из-за неверного типа визы.

Что такое иммиграционная поправка в отношении жертв насилия в семье?

Пережившие бытовое насилие лица, которые намерены подать заявление о проживании в соответствии с иммиграционными правилами, имеют право на трехмесячный вид на жительство, действующих вне этих правил. Эта схема, официально именуемая destitute domestic violence concession, позволяет жертвам получить доступ к государственным средствам и пособиям, которые становятся частью поддержки при переезде от абьюзера и защиты от продолжающегося жестокого обращения. Многие обращаются к этой схеме первым делом, прежде чем приступить к подаче заявки на получение вида на жительство.

Данная иммиграционная поправка была введена в 2012 году после активной кампании Southall Black Sisters (организация, которая работает в поддержку афро-карибских и азиатских женщин против гендерного насилия) и других организаций, которые протестовали против исключения из схемы мигрантов с типом визы, не позволяющим обращаться за господдержкой, из-за чего те были вынуждены проживать в унижающих их достоинство условиях.

На деле иммиграционная поправка имеет крайне ограниченный охват и применяется только к тем, кто получил разрешение на въезд или пребывание в Великобритании по визе супруга или супруги.

Почему жертвы домашнего насилия, не имеющие визы супругов, исключаются из схемы госпомощи?

Политика Home Office означает, что лица, подающие заявление, должны удовлетворять всем следующим условиям:

– в последний раз заявитель был допущен в страну или ему был предоставлен вид на жительство для пребывания в Великобритании в качестве супруга, гражданского партнера или незамужнего или однополого партнера британского гражданина, оседлого лица, беженца или члена Вооруженных сил Великобритании, который прослужил не менее четырех лет (то есть им была выдана виза супруга);

– отношения заявителя с супругом или партнером прервались в результате домашнего насилия;

– заявитель обездолен и не имеет доступа к государственным средствам и пособиям;

– заявитель намеревается подать заявление на бессрочный вид на жительство.

Многие жертвы могут предоставить недвусмысленные доказательства фактов домашнего насилия и нищеты, но их исключают из данной поправки просто потому, что они не находятся в Великобритании по визе супруга.

Многие жертвы домашнего насилия, проживающие по другим категориям виз (например, виза иждивенца на попечении студента-супруга), остаются зависимыми от своего обидчика как в рамках финансовой поддержки, так и с точки зрения обеспечения их визовой безопасности в Великобритании.

Те, кто первоначально въехал в Великобританию по визе супруга, но впоследствии получил какую-то другую форму вида на жительство, также остаются обойденными. Политика иммиграционной системы предписывает, что последний вид на жительство заявителя должен быть выдан ему как супругу или партнеру. Факта въезда в страну по визе супруга недостаточно.

Несмотря на это, оспорить исключение жертв домашнего насилия из схемы по-прежнему крайне трудно – обычно это происходит путем судебного пересмотра. Заявители также должны быть готовы к длительному судебному разбирательству с Home Office, и им необходимы иммиграционные адвокаты, чтобы они могли получить доступ к финансовой поддержке на то время, пока идет судебный процесс.

Запрет на выселение арендаторов продлен на четыре недели

Министры продлили запрет на выселение арендаторов жилья в Англии и Уэльсе до 20 сентября 2020 года, опасаясь, что тысячи людей могут лишиться крыши над головой.

Лидер лейбористов, сэр Кир Стармер, сказал, что это решение просто дало арендаторам еще несколько недель, чтобы собрать вещи.

Министр жилищного строительства Великобритании Роберт Дженрик сообщил, что поддержка лиц, снимающих жилье, должна продлиться всю зиму, и добавил, что, когда запрет будет снят, выселение в связи с антиобщественным поведением, другими нарушениями закона и неоплатой аренды будет рассматриваться в первую очередь. Однако одна из групп арендодателей назвала такое продление неприемлемым.

Ожидается, что арендаторы в Англии, Уэльсе и Шотландии теперь станут получать уведомление о выселении за шесть месяцев, а не за два месяца, как это было до вспышки коронавируса.

Законы Северной Ирландии, в свою очередь, предусматривают 12-недельный срок выдачи уведомления для выселения.

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