За компанию: покупка недвижимости на имя фирмы

Изменения в налогообложении доходов от аренды недвижимости, произошедшие за последние годы, заставили многих задуматься о покупке или переводе имеющейся у них инвестиционной недвижимости (Buy-to-Let) на имя компании. 55% всей инвестиционной недвижимости покупается по этой схеме (Ltd Company). Недавняя временная отмена Stamp Duty при покупке недвижимости также стимулирует такие вложения.

Нужно зарегистрировать отдельную компанию, которая будет заниматься только покупкой, обслуживанием и сдачей в аренду недвижимости. При регистрации такой компании нужно заявить следующие классификационные коды деятельности (Standard Industrial Classification (SIC) Сodes), связанные с покупкой, продажей и сдачей в аренду недвижимости (все нижеперечисленные или некоторые из них):

На самом деле разница в условиях покупки не очень велика. Как и при личной покупке, все строится на персональной финансовой ответственности владельца компании.

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, и необходимо тщательно просчитывать, какой выгоднее выбрать в каждом конкретном случае.

– 68209 (letting and operating of own or leased real estate),

– 68320 (management of real estate on a fee or contract basis).

Владелец и директора компании предоставляют свои персональные гарантии банку, где они хотят взять ипотеку.

Персональный кредитный рейтинг владельца и директоров компании банки обязательно принимают во внимание.

Владелец компании также должен продемонстрировать наличие минимального дохода (обычно не менее £25 тыс. в год) – это могут быть зарплата, дивиденды, доходы от сдачи недвижимости в аренду.

Большинство банков не требует, чтобы у владельца был предыдущий опыт владения Buy-to-Let. Даже свою самую первую инвестиционную недвижимость вы можете купить на имя компании.

Депозитом могут стать только собственные средства владельца компании, которые он передает в качестве займа от директора компании. Кроме традиционных источников депозита: сбережений, средств от продажи имущества, подарка от близких родственников, – источником депозита в этом случае может служить также заем, взятый владельцем у другой своей компании. Но перевод денег напрямую из одной компании в другую не разрешается.

Какие еще есть ограничения при покупке недвижимости на компанию?

Банки ограничивают количество ипотечной недвижимости на одного заемщика.

Не все банки разрешают добавлять несовершеннолетних детей как владельцев акций компании.

Банки ограничивают количество директоров компании (в основном не более двух директоров, но есть варианты, когда возможны и четыре директора).

Независимо от того, берете вы ипотечный кредит на свое имя или на компанию, банк будет принимать решение на основании кредитного рейтинга ее владельца и директоров, типа и состояния недвижимости, месторасположения объекта, суммы кредита и т. д.

Покупка недвижимости в Ве­ликобритании – это стресс, а также денежные и временные затраты, которые не всегда приводят к желаемому ре­зультату. Наши опыт и зна­ния позво­ляют помогать чле­нам русско­говорящего сооб­ще­ства при по­купке недвижимос­ти на всех этапах совершения сделки. Вы можете получить консультацию по телефону, скайпу, e-mail, назначить встречу в нашем офисе в Лондоне или другом удобном для вас месте.

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