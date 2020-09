За компанию: покупка недвижимости на имя фирмы

Изменения в налогообложении доходов от аренды недвижимости, произошедшие за последние годы, заставили многих задуматься о покупке или переводе имеющейся у них инвестиционной недвижимости (Buy-to-Let) на имя компании. 55% всей инвестиционной недвижимости покупается по этой схеме (Ltd Company). Недавняя временная отмена Stamp Duty при покупке недвижимости также стимулирует такие вложения.

Что выгоднее: покупать инвестиционную недвижимость на свое собственное имя или на имя компании? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, и необходимо тщательно просчитывать, какой выгоднее выбрать в каждом конкретном случае. В чем разница при покупке на компанию и на свое имя? На самом деле разница в условиях покупки не очень велика. Как и при личной покупке, все строится на персональной финансовой ответственности владельца компании. Какие шаги нужно предпринять перед тем, как обратиться в банк за финансированием? Нужно зарегистрировать отдельную компанию, которая будет заниматься только покупкой, обслуживанием и сдачей в аренду недвижимости. При регистрации такой компании нужно заявить следующие классификационные коды деятельности (Standard Industrial Classification (SIC) Сodes), связанные с покупкой, продажей и сдачей в аренду недвижимости (все нижеперечисленные или некоторые из них): – 68100 (buying and selling of own real estate), – 68201 (renting and operating of Housing Association real estate),

– 68209 (letting and operating of own or leased real estate),

– 68320 (management of real estate on a fee or contract basis).