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Полмиллиона молодых людей в Великобритании получают пособия

Полмиллиона молодых людей в Великобритании получают пособия
Фото:123rf.com

Правительство выделит £2 млрд на их трудоустройство

538 тыс. человек в возрасте до 25 лет не могут найти работу и получают пособия по программе Universal Credit, пишет The Telegraph. Это на 250 тыс. больше, чем до пандемии, говорят в правительстве Великобритании.

1 сентября Борис Джонсон выступил с официальным обращением к британским компаниям, в котором призвал сотрудников возвращаться к работе, однако последние не спешат это делать. Так, страховая компания Lloyd’s of London вернула в офисы только 45% сотрудников, а британский филиал банка JP Morgan – только 30%.

По данным Morgan Stanley, в других странах Европы в офис вернулись порядка 75% работников, в то время как в Британии – всего 56%.

Чтобы вдохновить работодателей и помочь молодым людям найти рабочие места, министр финансов Риши Сунак и министр труда и пенсий Тереза Коффи объявили о запуске правительственной программы KickStart. Ее бюджет составит £2 миллиарда фунтов. 

Работодатели могут зарегистрироваться для участия в программе со 2 сентября и начать набирать в штат на полгода молодых специалистов от 16 до 24 лет. Взамен они получат компенсацию в размере £1,5 тыс. на организацию обучения и тренингов профессионального развития. Помимо этого, начиная с ноября государство возьмет на себя выплату минимальной заработной платы в зависимости от возраста и стажа сотрудника.

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