Скорость проводного интернета в Великобритании в два раза ниже, чем в Швеции

На первом месте по скорости соединения находится Лихтенштейн

Великобритания заняла 47-е место по скорости проводного интернета, сообщает Sky News со ссылкой на исследование провайдера Cable.co.uk. Компания сравнила результаты тестов на скорость соединения в 221 стране.

В Британии скорость доступа составила 37,82 Мбит в секунду, в США – 71,3 Мбит в секунду. На первом месте в списке оказался Лихтенштейн (229,98 Мбит в секунду), на последнем – Южный Судан (0,58 Мбит в секунду). Выше Великобритании находятся такие страны, как Венгрия, Латвия, Эстония и Барбадос.

Чтобы скачать фильм размером 5 ГБ, жителю Соединенного Королевства потребуется в среднем 18 минут, жителям Германии и Польши – 16 и 12 минут соответственно, жителю Швеции – 8 минут.

Аналитик Cable.co.uk Дэн Хоудл говорит, что скорость в стране зависит от провайдера. Если у Virgin Media хорошее покрытие и высокая скорость, то Openreach «словно якорь удерживает Великобританию на месте». Однако британская телекоммуникационная компания BT, которой принадлежит Openreach, обещает провести широкополосный интернет в 20 млн домов к 2030 году. Бюджет программы составит £12 млрд. Ранее об этом же задумалось правительство и намерено улучшить интернет-соединение в стране к 2025 году.