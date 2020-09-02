Тайны, которые скрывает Хартфорд: по следам тамплиеров

Всего сорок минут на машине от северной границы Лондона, и мы – в Хартфорде – древней столице «домашнего графства» Хартфордшира.

При въезде в этот удивительный средневековый городок нас встречает гордый молодой олень, возвышающийся на своем каменном постаменте над развилками дорог. В честь оленей, приходящих к реке попить воды, и назвали этот город.

Знакомство начинается с «самого сердца» городка – рыночной площади, вымощенной булыжниками. Продуктовые палатки, наполненные фруктами, овощами, свежей рыбой… Куда первым делом следует пойти новоприбывшим голодным путешественникам? Ну, конечно же, в настоящий английский паб, например, The White Hart, расположенный здесь же, на рыночной площади. Мне казалось, что hart – это древнее написание слова «сердце», на самом деле white hart – это белый молодой олень. Не забудьте отведать фирменное блюдо – жареную курицу, к которой подойдет одно из изумительных вин, которое вы найдете в меню, или пиво, известное во всем мире. А сладкоежкам рекомендую попробовать мягкое мороженое со взбитыми сливками. Подкрепившись, выходим «в свет».

Каждое здание в этом городке скрывает свои тайны. Церковь Всех Святых из розового крупного кирпича, с горгульями; тюдоровские дома со слюдяными окошками и низкими дверями, здания, где в викторианскую эпоху располагались фабрика, гостиницы, конюшни…

Мое внимание привлекает вывеска The Salisbury Arms Hotel. Поднимаю голову – и высоко на стене вижу лилию. А ведь это – знак тамплиеров! Недолго думая, захожу в гостиницу и спрашиваю портье, не знает ли он какую-нибудь историю, связанную с рыцарями-тамплиерами, и получаю новое направление – паб «Шесть тамплиеров».

Паб «Шесть тамплиеров»

Большой, шумный паб. При входе на второй этаж установлена оригинальная инсталляция Art work – шесть тамплиеров. На первом этаже, под самым потолком, под стеклом – картины, рыцарские доспехи, знамена, топор… Выходим из паба… И видим непонятно откуда взявшегося черного пушистого кота. Словно загипнотизированные, идем за ним. Кот бежит по тротуару, высоко задрав хвост. Поворачивает направо… И мы оказываемся перед Хартфордским замком, построенным некогда Вильгельмом Завоевателем, вернее, перед тем, что от него осталось. А остался от него Gate house – величественно возвышающийся дом-стена из красно-коричневого кирпича с зубчиками-наверху, увитый виноградными листьями, с парадным входом, с двух сторон охраняемым львами. Сейчас в нем располагается городской муниципалитет.

Расцвет Ордена

Тамплиеры (фр. templiers — «храмовники») также известны как Орден бедных рыцарей Христа — духовно-рыцарский орден, который был основан на Святой земле в 1119 году группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после Первого крестового похода. Первичной его целью была защита паломников, идущих в Святую землю. Но в дальнейшем орден нередко защищал различные государства. Состояние ордена быстро росло. Ему принадлежали огромные земельные владения как в Европе, так и в созданных крестоносцами государствах на территории Палестины и Сирии. Помимо этого папа римский и монархи, на землях которых орден имел владения и недвижимость, даровали им широкие церковные и юридические привилегии. В 1291 году, после того как крестоносцы были изгнаны из Палестины египетским султаном, тамплиеры стали заниматься торговлей и оказывать финансовые услуги. Богатство ордена стало поистине сказочным. Естественно, это не устроило папу и королей европейских государств.

Тамплиеры под запретом

Как известно, в черную пятницу, 13 октября 1307 года, тысячи тамплиеров во Франции были схвачены, арестованы и подвергнуты инквизиции. Орден запретили, а спустя несколько лет Жака де Молле, великого магистра ордена, сожгли на костре. В Англии же до таких жестоких расправ дело не дошло. Английский король Эдвард III тем не менее должен был реагировать на запрет ордена. И поэтому в январе 1308 года все английские тамплиеры были арестованы. А в феврале шестеро собратьев в качестве заключенных прибыли в Хартфордский замок из своей пресептории храма Динсли, которая располагалась неподалеку от Хитчина. И все это время, пока тамплиеры находились в замке, с 14 февраля до 12 июня, храм Динсли оплачивал их содержание. Двоих из них (возможно, это были Ричард Пелтивин и Генри де Пол) впоследствии перевели в лондонский Тауэр. Неизвестно, держали ли тамплиеров в темнице, в камерах в Хартфордском замке или же в одной из комнат.

Двенадцать лет назад члены Хартфордского общества тамплиеров сообщили, что под городком находится секретный лабиринт туннелей и коридоров. Некоторые из туннелей были построены спустя длительное время после официального запрета Ордена тамплиеров в 1307 году. Ведя свое начало от темниц Хартфордского замка и Fore Street, подземные коридоры разветвляются под древним городом, пересекая его от Bluecoats до County Hall.

Тайный лабиринт

Надо заметить, что туннели под замком не были обнаружены. Дело в том, что главная темница располагалась под Gatehouse (сторожка у ворот), у входа в замок, но внутри двойного рва. Однако в 1530 году Генрих VIII перестроил сторожку на фундаменте старого замка, поэтому вход в темницу найти не удалось. Да и местоположение входа в секретный лабиринт тоже неизвестно. Похоже, эту тайну надежно хранят современные тамплиеры. Ведь, по их признанию, тоннели до сих пор используются ими для тайных встреч. И, возможно, именно в них когда-то были спрятаны сокровища тамплиеров, которые до сих пор никому не удалось найти…

Валерия Фадеева

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www.hertfordcastle.co.uk