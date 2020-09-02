﻿﻿﻿﻿﻿

Тайны, которые скрывает Хартфорд: по следам тамплиеров

Тайны, которые скрывает Хартфорд: по следам тамплиеров

Всего сорок минут на машине от северной границы Лондона, и мы  – в Хартфорде – древней столице «домашнего графства» Хартфордшира.

При въезде в этот удивительный средневековый городок нас встречает гордый молодой олень, возвышающийся на своем каменном постаменте над развилками дорог. В честь оленей, приходящих к реке попить воды, и назвали этот город.

Знакомство начинается с «самого сердца» городка – рыночной площади, вымощенной булыжниками. Продуктовые палатки, наполненные фруктами, овощами, свежей рыбой… Куда первым делом следует пойти новоприбывшим голодным путешественникам? Ну, конечно же, в настоящий английский паб, например, The White Hart, расположенный здесь же, на рыночной площади. Мне казалось, что hart – это древнее написание слова «сердце», на самом деле white hart – это белый молодой олень. Не забудьте отведать фирменное блюдо –  жареную курицу, к которой подойдет одно из изумительных вин, которое вы найдете в меню, или пиво, известное во всем мире. А сладкоежкам рекомендую попробовать мягкое мороженое со взбитыми сливками. Подкрепившись, выходим «в свет».

Каждое здание в этом городке скрывает свои тайны. Церковь Всех Святых из розового крупного кирпича, с горгульями; тюдоровские дома со слюдяными окошками и низкими дверями, здания, где в викторианскую эпоху располагались фабрика, гостиницы, конюшни…

Мое внимание привлекает вывеска The Salisbury Arms Hotel. Поднимаю голову – и высоко на стене вижу лилию. А ведь это – знак тамплиеров! Недолго думая, захожу в гостиницу и спрашиваю портье, не знает ли он какую-нибудь историю, связанную с рыцарями-тамплиерами, и получаю новое направление – паб «Шесть тамплиеров».

20161028_173029_resized

Паб «Шесть тамплиеров»

Большой, шумный паб. При входе на второй этаж установлена оригинальная инсталляция Art work – шесть тамплиеров. На первом этаже, под самым потолком, под стеклом – картины, рыцарские доспехи, знамена, топор… Выходим из паба… И видим непонятно откуда взявшегося черного пушистого кота. Словно загипнотизированные, идем за ним. Кот бежит по тротуару, высоко задрав хвост. Поворачивает направо… И мы оказываемся перед Хартфордским замком, построенным некогда Вильгельмом Завоевателем, вернее, перед тем, что от него осталось. А остался от него Gate house – величественно возвышающийся дом-стена из красно-коричневого кирпича с зубчиками-наверху, увитый виноградными листьями, с парадным входом, с двух сторон охраняемым львами. Сейчас в нем располагается городской муниципалитет.

20161028_174409_resized

Расцвет Ордена

Тамплиеры (фр. templiers — «храмовники») также известны как Орден бедных рыцарей Христа — духовно-рыцарский орден, который был основан на Святой земле в 1119 году группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после Первого крестового похода. Первичной его целью была защита паломников, идущих в Святую землю. Но в дальнейшем орден нередко защищал различные государства. Состояние ордена быстро росло. Ему принадлежали огромные земельные владения как в Европе, так и в созданных крестоносцами государствах на территории Палестины и Сирии. Помимо этого папа римский и монархи, на землях которых орден имел владения и недвижимость, даровали им широкие церковные и юридические привилегии. В 1291 году, после того как крестоносцы были изгнаны из Палестины египетским султаном, тамплиеры стали заниматься торговлей и оказывать финансовые услуги. Богатство ордена стало поистине сказочным. Естественно, это не устроило папу и королей европейских государств.

maxresdefault

 

Тамплиеры под запретом

Как известно, в черную пятницу, 13 октября 1307 года, тысячи тамплиеров во Франции были схвачены, арестованы и подвергнуты инквизиции. Орден запретили, а спустя несколько лет Жака де Молле, великого магистра ордена, сожгли на костре. В Англии же до таких жестоких расправ дело не дошло. Английский король Эдвард III тем не менее должен был реагировать на запрет ордена. И поэтому в январе 1308 года все английские тамплиеры были арестованы. А в феврале шестеро собратьев в качестве заключенных прибыли в Хартфордский замок из своей пресептории храма Динсли, которая располагалась неподалеку от Хитчина. И все это время, пока тамплиеры находились в замке, с 14 февраля до 12 июня, храм Динсли оплачивал их содержание. Двоих из них (возможно, это были Ричард Пелтивин и Генри де Пол) впоследствии перевели в лондонский Тауэр. Неизвестно, держали ли тамплиеров в темнице, в камерах в Хартфордском замке или же в одной из комнат.

Двенадцать лет назад члены Хартфордского общества тамплиеров сообщили, что под городком находится секретный лабиринт туннелей и коридоров. Некоторые из туннелей были построены спустя длительное время после официального запрета Ордена тамплиеров в 1307 году. Ведя свое начало от темниц Хартфордского замка и Fore Street, подземные коридоры разветвляются под древним городом, пересекая его от Bluecoats до County Hall.

2305138_ebc88296

Тайный лабиринт

Надо заметить, что туннели под замком не были обнаружены. Дело в том, что главная темница располагалась под Gatehouse (сторожка у ворот), у входа в замок, но внутри двойного рва. Однако в 1530 году Генрих VIII перестроил сторожку на фундаменте старого замка, поэтому вход в темницу найти не удалось. Да и местоположение  входа в секретный лабиринт тоже неизвестно. Похоже, эту тайну надежно хранят современные тамплиеры. Ведь, по их признанию, тоннели до сих пор используются ими для тайных встреч. И, возможно, именно в них когда-то были спрятаны  сокровища тамплиеров, которые до сих пор никому не удалось найти…

Валерия Фадеева

Фото автора

Полезные ссылки:

www.hertford.net

www.mcmullens.co.uk/whiteharthertford

www.hertfordcastle.co.uk

 

profile-sample2
Медицинская халатность в стоматологии
25-04-2018
profile-sample2
Страховая компания изобличила мошенников благодаря «Фейсбуку»
06-03-2018
profile-sample2
Что делать, если вы попали в аварию за пределами Великобритании?
18-10-2017

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.