Amazon создаст 7 тыс. рабочих мест в Великобритании

Компания нуждается в самых разных сотрудниках: от работников склада до IT-специалистов

Интернет-гигант розничной торговли Amazon заявил о создании 7 тыс. рабочих мест в Великобритании в 2020 году, пишет The Daily Mail. Компании нужны самые разные сотрудники: работники склада, упаковщики, IT-специалисты, инженеры, финансовые аналитики и специалисты по безопасности. Таким образом к концу 2020-го года штат Amazon в Британии вырастет до 40 тыс. человек.

В мае этого года открылся новый склад на северо-востоке Англии, а к осени компания обещает открыть еще два – также в северо-восточной части страны и в Мидлендсе. Несмотря на это, набор персонала идет не только на склады, но и в офисы. Основная причина расширения штата – возросший спрос на онлайн-услуги за время пандемии. «Мы предлагаем достойную заработную плату и дополнительные льготы уже с первого рабочего дня», – говорит вице-президент европейского сегмента Amazon Стефано Перего.

«2020-й год был непростым, поэтому нам очень радостно видеть, что Amazon создает дополнительные рабочие места. Тем самым компания показывает, что уверена в грядущем росте нашей экономики», – заявил министр бизнеса и энергетики Великобритании Алок Шарма.