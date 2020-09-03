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Что делать, если в школе выявили коронавирус?

Что делать, если в школе выявили коронавирус?
Фото:123rf.com

Ученику нужно самоизолироваться и по возможности заниматься онлайн

На этой неделе к учебе вернулись ученики из Англии и Уэльса, а чуть ранее – шотландские и североирландские школьники. Образовательные учреждения делают все, чтобы снизить риск заболевания коронавирусом. Однако многие задаются вопросом: что будет, если у кого-то в школе все-таки выявят COVID-19?

По данным BBC, правительство рекомендует школьнику или учителю сделать тест на коронавирус при появлении любых подозрительных симптомов. Если результат окажется положительным, заболевшему необходимо самоизолироваться, чтобы не допустить распространение вируса. При этом остальные должны посещать занятия в обычном режиме.

Работники NHS будут выяснять, с кем контактировал больной; и этим людям тоже придется провести две недели дома. В этот период школьникам рекомендуют по возможности продолжать заниматься онлайн, чтобы не отстать от других. Если в школе выявят более двух случаев коронавируса, то ее руководство должно сообщить о них в местные органы здравоохранения.

На данный момент учителя следят за тем, чтобы ученики соблюдали социальную дистанцию, регулярно мыли руки и надевали маски (там, где это необходимо). Кроме того, школам рекомендуют разбивать классы на подгруппы и делать им разные перерывы.

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