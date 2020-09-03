﻿﻿﻿﻿﻿

Winter Wonderland 2020 отменили из-за коронавируса

Winter Wonderland 2020 отменили из-за коронавируса
Фото:instagram.com/hydeparkwinterwonderland

Рождество пройдет без ярмарки в Гайд-парке

Рождественскую ярмарку Winter Wonderland в Гайд-парке отменили из-за коронавируса, передает The Evening Standard. Она должна была открыться в ноябре, однако организаторы решили не рисковать здоровьем людей.

«Мы изучили все возможные варианты в надежде на то, что нам все-таки удастся провести мероприятие и подарить жителям Лондона праздничное настроение. Однако учитывая масштаб ярмарки и неопределенность в отношении COVID-19, мы не смогли найти способ сделать это без ущерба для шоу», – говорится в официальном обращении организаторов.

Ярмарка проводилась в Гайд-парке на протяжении 13 лет. Только в 2019-м году ее посетили более 3 млн человек. Winter Wonderland славится самым большим открытым катком в Великобритании, колесом обозрения с отличным видом на Лондон, ледовым шоу и множеством маленьких киосков, где можно найти подарки на любой вкус. Посетители могли насладиться глинтвейном в баварской деревне и попробовать немецкие колбаски, а также посетить мастер-класс по изготовлению ледяных скульптур.

profile-sample2
Что делать, если в школе выявили коронавирус?
03-09-2020
profile-sample2
Amazon создаст 7 тыс. рабочих мест в Великобритании
03-09-2020
profile-sample2
Winter Wonderland 2020 отменили из-за коронавируса
03-09-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.