Winter Wonderland 2020 отменили из-за коронавируса

Рождество пройдет без ярмарки в Гайд-парке

Рождественскую ярмарку Winter Wonderland в Гайд-парке отменили из-за коронавируса, передает The Evening Standard. Она должна была открыться в ноябре, однако организаторы решили не рисковать здоровьем людей.

«Мы изучили все возможные варианты в надежде на то, что нам все-таки удастся провести мероприятие и подарить жителям Лондона праздничное настроение. Однако учитывая масштаб ярмарки и неопределенность в отношении COVID-19, мы не смогли найти способ сделать это без ущерба для шоу», – говорится в официальном обращении организаторов.

Ярмарка проводилась в Гайд-парке на протяжении 13 лет. Только в 2019-м году ее посетили более 3 млн человек. Winter Wonderland славится самым большим открытым катком в Великобритании, колесом обозрения с отличным видом на Лондон, ледовым шоу и множеством маленьких киосков, где можно найти подарки на любой вкус. Посетители могли насладиться глинтвейном в баварской деревне и попробовать немецкие колбаски, а также посетить мастер-класс по изготовлению ледяных скульптур.