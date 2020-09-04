Новый бюджет Риши Сунака может ускорить этот процесс

Богатые британцы уезжают в Италию, чтобы не платить налоги на родине, пишет The Daily Mail. Причина, по которой они выбирают именно эту страну, довольно проста.

С 2017-го года в Италии ввели закон, который позволяет состоятельным иностранцам, желающим получить вид на жительство, уплачивать фиксированный налог в €100 тыс. ежегодно, независимо от уровня их доходов (плюс еще €25 тыс. для каждого члена семьи).

За три года по данной схеме из Великобритании уехали 78 человек – больше, чем из Франции (58 человек), США (20 человек) и России (19 человек).

По мнению аналитиков Blacktower Financial Management Group, Италия целенаправленно ввела налоговые льготы из-за «Брекзита». Так, основатель британской инвестиционной компании Algebris Давиде Серра решил вернуться на историческую родину из-за опасений по поводу выхода Великобритании из Европейского союза.

2 сентября министр финансов Риши Сунак сообщил о планируемом повышении налогов в ноябре, чтобы нивелировать последствия пандемии коронавируса. В первую очередь Сунак планирует повысить корпоративный налог и налог на прибыль. Аналитики опасаются, что за этим последует массовый отток капитала из страны и бегство состоятельных бизнесменов в страны типа Италии.