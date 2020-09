Costa Coffee сокращает 1,6 тыс. рабочих мест

Компания пытается справиться с последствиями пандемии коронавируса

Британская сеть кофеен Costa Coffee объявила о сокращении десятой части штата или 1650 рабочих мест, пишет The Guardian. Компания была вынуждена закрыть 2700 торговых точек на шесть недель из-за пандемии коронавируса. Пока из них открылись только 2400, однако руководство обещает возобновить работу оставшихся трехсот в течение месяца.

На время карантина всех сотрудников отправили в оплачиваемый отпуск. Однако правительственная программа финансовой поддержки подходит к концу, и дочерней компании Coca-Cola придется справляться самостоятельно.

«Правительство очень помогло нам, запустив программу скидок Eat Out To Help Out и снизив НДС. Однако мы не уверены, что сможем быстро вернуться к прежнему уровню продаж», – говорится в официальном заявлении компании.

В августе главный конкурент Costa Coffee, сеть Pret a Manger, объявила о сокращении 2900 рабочих мест из-за низких продаж. Компания SSP, которой принадлежат Caffé Ritazza и Upper Crust, уволила 5 тыс. сотрудников. Международная сеть ресторанов и пекарен Le Pain Quotidien закрыла 11 из 26 британских ресторанов и сократила 200 человек.