Программой Eat Out to Help Out воспользовались 100 млн раз

Правительство подвело итоги августа

В августе правительство объявило о запуске программы Eat Out to Help Out. В ресторанах, которые подали заявку на участие, с понедельника по среду действовали 50-процентные скидки на все блюда. Правительство пообещало компенсировать заведениям затраты в размере £10 на человека, включая детей.

Программа была признана успешной: приток клиентов значительно увеличился. В некоторых ресторанах за неделю забронировали все свободные места до конца месяца. За август программой воспользовались 100 млн раз, пишет Sky News со ссылкой на выступление министра финансов Риши Сунака. 4 сентября правительство опубликовало отчет, в котором указало цифры по всем регионам Великобритании.

Жители округа North West в Бристоле посещали рестораны и кафе больше всего: в среднем, каждое заведение округа выписало 3245 чеков по программе Eat Out to Help Out. На втором месте оказался округ Filton and Bradley Stoke в Южном Глостершире – 2615 чеков, на третьем – Hodge Hill в Бирмингеме (2500 чеков).

По выручке в лидеры вырвался округ Бирмингема Hall Green – £14200 с ресторана. На втором месте идет Llanelli в уэльском Кармантершире – £13946, на третьем – Hodge Hill в Бирмингеме (£12879).

Самые большие скидки на блюда предоставляли рестораны округа Rayleigh and Wickford в Эссексе – в среднем £8,22 на блюдо. Самые маленькие – ливерпульский округ Walton (£2,80). Средняя скидка по стране составила £6.