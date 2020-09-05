Выбираем духи

Осенью, когда стоят тихие прохладные дни и ароматы слышнее, особенно хочется «примерять» духи. В сегодняшнем обзоре – несколько отличных недизайнерских вариантов на любой вкус.

«Святая вода» от Le Couvent

£65 за 100 мл // lookfantastic.com

Одеколон с растительными экстрактами Le Couvent des Minimes Botanical Cologne Aqua Sacrae – интенсивный аромат с пудровыми и цветочными нотами. Все одеколоны и духи марки создаются в лучших традициях французской парфюмерии. Этот одеколон дышит свежестью: медовые ноты ароматных белых цветов сливаются с жасмином и туберозой. Отлично подходит для ношения как днем, так и поздним вечером.

Духи можно купить за £42,25 по специальной скидке.

«Королевский аромат» от Tiande

£27,30 // tiandebeauty.info

Роскошный многогранный аромат Royal Scent наполнен свежестью и легкостью и с первых нот окутает нежным благоуханием фруктов, цветов и зеленой листвы. Лакомые аккорды спелых яблок искусно приправлены свежими нотами белого чая и экзотикой душистого бергамота. В сердце композиции – лепестки роз, фрезии и фиалок. Стойкий завораживающий шлейф соткан из нитей мускуса и кедра с теплыми аккордами амбры.

Духи с подпиской от SNIPH

£14 в месяц // sniph.co.uk

Любите открывать новые ароматы? Почему бы не воспользоваться сервисом подписки на нишевые духи родом из Стокгольма SNIPH? Бренд предлагает отличную подборку парфюма на весь год за цену, сравнимую со стоимостью одного флакона. Духи попадают в ваш почтовый ящик в небольшой коробке, вместе с историей и описанием. Также вы получите специальный выдвижной флакон, в который потом будете вставлять новые пробники (8 мл).

Сладкие нотки лета от Floral Street

От £14 // floralstreet.com

Если совсем не хочется отпускать лето, можно купить полноразмерный флакон духов из коллекции Floral Street с ароматами британских цветов или заказать набор пробников.

Создатели коллекции вдохновлялись традиционными цветочными духами прошлых времен, но сделали запахи новыми, свежими, невероятно легкими. В серию продуктов вошли духи, средства для ухода за телом (гель для душа и крем) и ароматы для дома (свечи, диффузоры). Отдельного внимания заслуживает стильная коробка, в которую упакованы духи: она создана из биоразлагаемого картона и может подвергаться дальнейшей переработке. Floral Street также предлагает не выбрасывать упаковку, а хранить в ней украшения или даже пакетики чая.

Всего в коллекции восемь ароматов: London Poppy – «Лондонский мак», Neon Rose – «Неоновая роза», Wild Vanilla Orchid – «Дикая ванильная орхидея», Iris Goddess – «Ирисовая богиня», Chypre Sublime – «Возвышенная смесь», Black Lotus – «Черный лотос», Ylang Ylang Espresso – «Иланг-иланг эспрессо».

«Чистые ароматы» от CLEANReserve

£39 // spacenk.com

Американский бренд предлагает набор парфюмерных миниатюр 6 Piece Travel Spray Layering Collection – это хорошая возможность познакомиться с маркой и поэкспериментировать. Ароматы не изменяются от верхних нот до шлейфа, и их можно наслаивать друг на друга. Их шесть: Reserve Sueded Oud, Reserve Blonde Rose, Reserve Blend Rain, Reserve Blend Warm Cotton, Reserve Citron Fig, Reserve Sel Santal.

Молекулярные духи от Romilly Wilde

£95 за 30 мл // romillywilde.com

Idle от Romilly Wilde – один из тех уникальных ароматов, которые раскрываются на коже по-разному. То есть если вы и ваша подруга будете носить духи одновременно, никто из окружающих не догадается об этом. Ноты, которые типичны для этого аромата, свежие, но теплые: зеленый мандарин, бергамот, мускус, семена дудника, а также мох, жасмин и соль. Производители обещают, что молекулярные духи обязательно придадут вам энергии и помогут создать хорошее настроение.

Семь фактов о духах

(1) Духи лучше всего наносить на идеально чистую кожу, чтобы аромат раскрывался правильно. В идеале нужно пользоваться гелем для душа или мылом без ярко выраженной отдушки, то же самое касается лосьона или масла для тела. Исключение составляет продукт из той же линии, что и духи.

(2) Чтобы духи дольше не испарялись, наносите их на слегка влажную кожу.

(3) Аромат духов поднимается вверх, поэтому если вы хотите им себя окутать, не поленитесь нанести пару капель под колени и локти, на запястья, шею и виски.

(4) Легкие ноты (например, цветочные) выветриваются гораздо быстрее, чем базовые: пачули, сандал, мох.

(5) На жирной коже ароматы держатся хуже, поэтому перед нанесением духов можно протереть pulse points (точки пульса) спиртовым очищающим тоником, который поможет обезжирить кожу.

(6) Лучше всего наносить духи на голое тело, чтобы не одежда, а именно кожа впитывала драгоценный аромат. Более того, попадая на разные ткани, духи могут менять запах, и не всегда в лучшую сторону.

(7) У духов тоже есть срок годности: уже через шесть месяцев после открытия флакона спирт и альдегиды (органические соединения) рассеиваются, так что химический состав и характер запаха меняются. И несмотря на то что открытые духи могут храниться несколько лет, их возраст может отразиться на стойкости.