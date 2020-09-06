Краткий путеводитель по детским болезням, распространенным в Англии

Чисто британский подход к лечению

Энтеровирусный везикулярный стоматит (ЭВС)

ЭВС – это не что иное, как hand, foot and mouth disease, или дословно «заболевание рук-ног-рта». Ему чаще всего подвержены дети в возрасте до 10 лет, но взрослые тоже могут заразиться. Считается, что вспышки ЭВС приходятся на весну, лето и осень.

Симптомы:

– боли в горле;

– высокая температура, лихорадка;

– отсутствие аппетита;

– язвы во рту;

– красные пятна и язвы на руках и ногах.

Лечение

При заболевании ЭВС необходим карантин, то есть школу или детский сад придется на время отменить, чтобы не заразить окружающих. Антибиотики при лечении не требуются. Болезнь просто должна пройти все стадии и закончится сама собой в течение 7-10 дней. От боли и жара можно употреблять парацетамол и ибупрофен. А для облегчения симптомов необходимо пить много жидкости (но не соки), есть мягкую и жидкую пищу, не употреблять ничего горячего и острого.

Обратитесь к врачу, если:

– спустя 7-10 дней симптомы болезни все еще присутствуют;

– температура слишком высокая и ребенок чувствует себя очень плохо;

– подозреваете обезвоживание;

Обычно по окончании болезни сходит кожа с рук и ног.

nhs.uk/conditions/hand-foot-mouth-disease/

Скарлатина

Этим инфекционным заболеванием, как правило, болеют маленькие дети. Последняя вспышка скарлатины была в конце 2017 года и продолжается до сих пор. Заметим, что вакцины от этой болезни не существует, но при своевременном обращении к врачу она без проблем вылечивается антибиотиком.

Симптомы:

– начинается с симптомов гриппа (увеличенные гланды, высокая температура);

– позже появляется выглядящая как ожог красно-розовая сыпь, начиная с груди и живота;

– ярко красный «клубничный» язык покрывается белым налетом;

– нередко появляются покраснения на щеках.

Лечение

Скарлатина лечится исключительно антибиотиками, которые не позволят болезни перерасти в другие заболевания, например, в пневмонию. Помимо антибиотиков необходимо пить много воды, принимать обезболивающие и жаропонижающие препараты, употреблять мягкую пищу.

Обратитесь к врачу, если:

– вам кажется, что симптомы болезни похожи на скарлатину;

– если назначенное лечение не помогает;

Заметим, что заболевание это очень заразное: ребенок представляет угрозу уже за 7 дней до появления первых симптомов и вплоть до назначения антибиотиков (24 часа после первой дозы). В случае лечения без антибиотика заразиться можно и спустя две недели после первых симптомов.

nhs.uk/conditions/Scarlet-fever/

Конъюктивит

Это достаточно распространенное воспаление слизистой оболочки глаза (чаще всего обоих глаз), вызванное аллергией, вирусом или инфекцией.

Симптомы:

– покрасневшие глаза;

– ощущение жжения;

– глаза гноятся, слезятся и чешутся.

Лечение

Конъюнктивит обычно проходит без медикаментов в течение нескольких недель, но все же стоит правильно ухаживать за глазами и не позволять инфекции распространиться. Глаза нужно протирать кипяченой водой от уголков к переносице, чтобы очистить их и ресницы от гноя. К тому же необходимо придерживаться строгой гигиены и часто мыть руки и менять наволочки.

Обратитесь к врачу, если:

– подозреваете конъюнктивит у новорожденного;

– симптомы не исчезли спустя две недели;

– есть боль, ухудшение зрения, чувствительность к свету

nhs.uk/conditions/conjunctivitis/

Ветряная оспа (ветрянка)

Этим острым вирусным заболеванием болеют практически все. Передается ветрянка воздушно-капельным путем, поэтому, определив ее у ребенка, не стоит посещать общественные места. Дело в том, что она может быть опасна для очень маленьких детей, людей с пониженным иммунитетом и беременных женщин, которые не переболели ветрянкой ранее. Заболевание поражает организм обычно всего раз в жизни, хотя есть и исключения, когда иммунитет не выполняет свои защитные функции. Переносится ветрянка лучше всего в младшем возрасте.

Симптомы:

– начинается с мелких красных прыщей, напоминающих укусы насекомых;

– постепенно сыпь распространяется по телу и наполняется жидкостью;

– прыщи лопаются и покрываются корочкой;

– возможна высокая температура, лихорадка, потеря аппетита, зуд.

Лечение:

– принимать прохладные ванны;

– предпринимать меры по устранению зуда;

– использовать специальные лосьоны из аптеки;

– ограждать ребенка от чесания;

– пить много жидкости;

– принимать жаропонижающие препараты при температуре (не использовать ибупрофен).

Ветрянка проходит сама по себе в течение недели.

Обратитесь к врачу, если:

– в язвочки попала инфекция;

– ребенку очень нездоровится;

– заболел новорожденный;

– вы беременны, никогда не болели ветрянкой и находитесь рядом с заболевшим.

Симптомы ветряной оспы проявляются через одну-три недели после инфицирования.

nhs.uk/conditions/chickenpox/

Корь

Это острое вирусное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям. Прививка от кори в Великобритании входит в список рекомендуемых и делается бесплатно.

Симптомы:

– простудные: чихание, насморк, кашель;

– покрасневшие и чувствительные к свету глаза;

– высокая температура;

– мелкая серо-белая сыпь с внутренней стороны щек.

Лечение

Назначается исключительно врачом, но конкретного лечения от кори не существует и чаще всего просто рекомендуется покой. Состояние больного обычно улучшается спустя неделю. Во время болезни нужно просто контролировать и облегчать симптомы: жаропонижающее и обезболивающее, обильное питье, уход за глазами и тд.

Самое важное во время кори – это не упустить момент и вовремя заметить осложнения. Если вы заподозрили корь у ребенка, связаться с врачом по телефону нужно незамедлительно.

nhs.uk/conditions/measles/

Менингит

Это воспаление мягких оболочек головного и спинного мозга. Заболеть могут люди любого возраста, но болезнь чаще встречается среди детей и молодых людей.

Главное – вовремя распознать заболевание и немедленно получить помощь и начать лечение, иначе болезнь может привести к непоправимым последствиям. В Великобритании прививка от менингита разделена на три дозы (в 8 недель, 16 недель и в 1 год).

Симптомы:

– высокая температура и головная боль;

– сыпь, которая не исчезает, если приложить стакан;

– световая чувствительность;

– припадки.

Лечение

Обратиться к врачу нужно не раздумывая. Лечение бактериального менингита проходит в больнице под присмотром медицинского персонала. Чаще всего прописывается курс антибиотиков, введение жидкости внутривенно и кислородная маска. Вирусный же менингит проходит сам по себе в течение 7-10 дней.

nhs.uk/conditions/Meningitis/

Подготовила Вероника Гориа-Саво