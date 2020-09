Ушла из жизни поэтесса, переводчик и актриса Майя Бердвуд-Хеджер 

Она умерла 4 сентября после продолжительной болезни

Майя Бердвуд-Хеджер (родилась в 1969 году в Москве) по образованию была филолог и лингвист и свободно владела тремя языками. Перевела ряд книг, в том числе исследование Брайана Бойда «Владимир Набоков. Американские годы». Со статьями, эссе и стихами публиковалась в журналах «Весь мир», «Эмигрантская лира», а также в сборниках «А. С. Пушкин и В. В. Набоков» и «Пушкин в Британии». Автор книги Domestication and Foreignization in English Translations of Anna Karenina: The English Language or the Russian Reality? (опубликована в 2008 году).

Русскоговорящие жители Британии знали из СМИ о личной трагедии Майи: ее младшего сына семь лет назад забрали британские социальные службы. Все эти годы она пыталась вернуть Генри…

Многие запомнят Майю неординарной личностью, ярким и одаренным человеком, красивой женщиной с теплой улыбкой и грустным взглядом.

«За время нашего долгого знакомства я успел поработать с Майей над десятком спектаклей, где она выступала в роли то актрисы, то продюсера и инсценировщика. У нее была неуемная страсть к театру, к сцене. Она соглашалась на любые роли, независимо от их «величины».

У нас с ней была одна фишка – мы оба влюблены в творчество Набокова. Я очень рад был помочь ей и поставить две инсценировки по рассказам и повестям Набокова. Нашей следующей совместной работой предполагалась пьеса «Жизнь Себастьяна Найта», опять-таки по Набокову. Мы собирались сделать это в следующем году… Майя, я обещал тебе, что мы это сделаем… и мы действительно это сделаем. Без тебя, но для тебя».

Режиссер Виктор Собчак

Редакция газеты «Англия» выражает глубокие соболезнования родным и близким Майи Бердвуд-Хеджер.