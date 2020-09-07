Принца Гарри и Меган Маркл раскритиковали за контракт с Netflix

Пара будет снимать документальные фильмы, сериалы и детские программы

На прошлой неделе принц Гарри и Меган Маркл заключили контракт с Netflix, пишет Business Insider. Герцог и герцогиня Сассекские заявили, что станут продюсерами и будут снимать документальные фильмы, сериалы и детские программы эксклюзивно для онлайн-платформы. В прошлом году похожую сделку с Netflix заключили экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель.

Финансовые условия сделки остались в тайне, однако сама новость о контракте вызвала множество негативных комментариев. Так, депутат Консервативной партии Сьюзан Холл выступила за лишение пары любых титулов. «Они позорят королевскую семью! Ее Величество заслуживает лучшего отношения. Надеюсь, мы больше не будем платить за их охрану», – написала Холл в своем «Твиттере».

«Гарри и Меган: уважайте наше право на личную жизнь. Они же: смотрите новое шоу с нами на Netflix!» – язвили пользователи в социальных сетях, хотя Сассекские утверждали, что не собираются сниматься сами.

Члены королевской семьи появляются на экране очень редко, однако увидеть их в телевизионных передачах все же можно. В мае этого года принц Уильям и герцогиня Кэтрин приняли участие в документальном фильме «Футбол, принц Уильям и наше психическое здоровье» (Football, Prince William, and Our Mental Health). Герцог Кембриджский рассказал о своих детях и матери – покойной принцессе Диане.