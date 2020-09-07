Борис Джонсон: у ЕС есть чуть больше месяца на согласование сделки

Стороны должны заключить торговое соглашение до 15 октября

Великобритания и Европейский союз начали последний этап переговоров по «Брекзиту», пишет The Telegraph. Дэвид Фрост и Мишель Барнье должны встретиться друг с другом в Лондоне 8 сентября. Предыдущие попытки зашли в тупик, поскольку Соединенное Королевство хочет полной автономии в отношении государственной поддержки и рыболовства после 2021 года, однако Европейский союз это не устраивает.

Теперь Великобритания обозначила крайний срок, до которого стороны должны прийти к консенсусу, – это 15 октября. Если к этой дате сделка не будет согласована, то Британия начнет готовиться к «жесткому» Брекзиту» и торговле в рамках ВТО, предупредил Борис Джонсон.

Кроме того, на неделе правительство опубликует законопроект о внутреннем рынке, чтобы формализовать правила торговли на Британских островах после окончания переходного периода. В нем будут пересмотрены положение Северной Ирландии и условия торговли между ней и Ирландией. Это значит, что Великобритания задним числом и в одностороннем порядке меняет условия выхода из ЕС.

Решение Бориса Джонсона не нашло одобрения со стороны альянса; по словам европейских дипломатов, «ЕС будет вести переговоры до последнего». Если сторонам не удастся договориться, в ноябре руководство ЕС соберется на экстренный саммит.