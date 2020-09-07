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В Бирмингеме задержали подозреваемого в нападениях с ножом

В Бирмингеме задержали подозреваемого в нападениях с ножом

Один человек погиб, семеро получили ранения

Полиция Западного Мидленда сообщила о задержании 27-летнего мужчины, пишет The Guardian. Его подозревают в нападении с ножом на прохожих в центре Бирмингема в ночь на 6 сентября.

По информации от полицейских, первое нападение произошло около полуночи. В последующие полтора часа преступник напал еще на шестерых человек. В результате атаки погиб 23-летний мужчина. Серьезно пострадали и сейчас находятся в больнице парень 19-ти лет и женщина 32-х лет. Еще пятеро пострадавших в возрасте от 23-х до 33-х лет получили легкие ранения.

На утро полицейские обнародовали запись с камер наблюдения и начали поиск преступника. «Все воскресенье и утро понедельника мы провели, пытаясь установить личность нападавшего. Спасибо тем людям, которые поделились с нами информацией. Одна из зацепок привела полицию в район Селли-Оук, где и был задержан подозреваемый. Расследование продолжается», – сообщил сотрудник полиции Западного Мидленда Стив Грэм. Пока что стражи правопорядка считают, что нападения не связаны с терроризмом.

Некоторые люди раскритиковали полицию за бездействие. По их мнению, преступник не должен бродить по городу с ножом столько времени без всякого сопротивления.

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