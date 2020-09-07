Выручка Primark превысит £2 млрд в 2020 году

Однако прибыль составит всего £350 млн

Компания Associated British Foods (ABF), владеющая брендом Primark, заявила, что выручка компании в 2020-м году может превысить £2 млрд.

После открытия магазинов покупатели принялись опустошать полки. Их не смутили даже закрытые в связи с коронавирусом примерочные и требования руководства соблюдать социальную дистанцию, пишет City A.M. Люди просто брали одну вещь в разных размерах, чтобы примерить все дома.

Однако аналитики дают неутешительный прогноз на 2020-й год. У ретейлера нет онлайн-магазина, поэтому во время карантина компания теряла £650 млн в месяц, сообщает ThisIsMoney. Даже с учетом возобновления продаж чистая прибыль Primark в этом году составит всего £300-350 млн, утверждают в ABF. Для сравнения, в 2019-м году она превысила £900 млн.

Объем продаж в небольших магазинах повысился по сравнению с прошлым годом, а вот торговые центры в Бирмингеме и Лондоне показали себя хуже: в них обычно закупаются туристы, которые остались дома из-за пандемии. В этом году руководство Primark планировало открыть 18 новых магазинов в Великобритании, однако планы пришлось отложить до 2021-го года.