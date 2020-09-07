﻿﻿﻿﻿﻿

Выручка Primark превысит £2 млрд в 2020 году

Выручка Primark превысит £2 млрд в 2020 году
Фото:123rf.com

Однако прибыль составит всего £350 млн

Компания Associated British Foods (ABF), владеющая брендом Primark, заявила, что выручка компании в 2020-м году может превысить £2 млрд.

После открытия магазинов покупатели принялись опустошать полки. Их не смутили даже закрытые в связи с коронавирусом примерочные и требования руководства соблюдать социальную дистанцию, пишет City A.M. Люди просто брали одну вещь в разных размерах, чтобы примерить все дома.

Однако аналитики дают неутешительный прогноз на 2020-й год. У ретейлера нет онлайн-магазина, поэтому во время карантина компания теряла £650 млн в месяц, сообщает ThisIsMoney. Даже с учетом возобновления продаж чистая прибыль Primark в этом году составит всего £300-350 млн, утверждают в ABF. Для сравнения, в 2019-м году она превысила £900 млн.

Объем продаж в небольших магазинах повысился по сравнению с прошлым годом, а вот торговые центры в Бирмингеме и Лондоне показали себя хуже: в них обычно закупаются туристы, которые остались дома из-за пандемии. В этом году руководство Primark планировало открыть 18 новых магазинов в Великобритании, однако планы пришлось отложить до 2021-го года.

profile-sample2
Выручка Primark превысит £2 млрд в 2020 году
07-09-2020
profile-sample2
Принца Гарри и Меган Маркл раскритиковали за контракт с Netflix
07-09-2020
profile-sample2
Борис Джонсон: у ЕС есть чуть больше месяца на согласование сделки
07-09-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.