В Британии снова выросло число случаев заражения коронавирусом

Больше всего обеспокоены школы

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок обеспокоен тем, что число случаев заражения коронавирусом по стране снова выросло, пишет Sky News. На 7 сентября по Великобритании зафиксировано 2 988 новых случаев COVID-19. В последний раз такой скачок эксперты отмечали 23 мая – тогда число заболевших за сутки составило 2 959 человек.

По словам Хэнкока, сейчас коронавирусом по большей части заражаются молодые люди. Министр призвал их временно отказаться от посещения бабушек и дедушек.

Коэффициент заражения коронавирусом (R) составляет 0,9–1,0 в Англии, 0,5–0,9 в Уэльсе, 0,9–1,4 в Шотландии и 1,6 в Северной Ирландии. Этот показатель отражает количество людей, которых может заразить один носитель вируса.

Больше всего по поводу второй волны заболевания обеспокоены школы, сообщает The Guardian. Всего через неделю после их открытия в Ливерпуле на карантин отправлены 200 учеников и 21 школьный работник. В Саффолке положительный результат при тестировании показали 5 учителей, в Мидлендсе – пока только 1. На самоизоляции находятся несколько учеников из таких городов, как Брэдфорд, Лидс, Ланкашир, Манчестер, Ноттингем и Лестер.