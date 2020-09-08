﻿﻿﻿﻿﻿

Гвардейцев королевы отправили в тюрьму из-за вечеринки с кокаином

Гвардейцев королевы отправили в тюрьму из-за вечеринки с кокаином
Фото:flickr.com/bortescristian

Охрана Елизаветы II пренебрегала правилами и могла заразить ее коронавирусом

Весной Елизавета II и принц Филипп переехали в Виндзорский замок, чтобы уберечься от коронавируса. Гвардейцы Ее Величества на это время начали работать посменно: три недели на службе, три недели дома. Если за время отдыха кто-то из охраны подхватил бы вирус, у него было достаточно времени для обнаружения симптомов болезни. Кроме того, гвардейцам запретили посещать общественные места и видеться с родными, пишет Metro.

Как выяснилось позже, далеко не все соблюдали правила. Шестнадцать солдат посетили нелегальную вечеринку в парке близ Виндзора. Анонимный источник рассказал газете: «Они собирались выпить пива и поиграть в футбол, но ситуация вышла из-под контроля».

Тринадцать гвардейцев были приговорены к аресту на прошлой неделе. Солдат поместили в военную тюрьму Glasshouse в Колчестере, где им придется провести до 14 до 28 дней. Четверо из них будут уволены сразу после отбытия наказания: в их крови нашли следы кокаина. Еще трое гвардейцев ожидают наказания.

Тем не менее, в армии уверены, что риск заражения королевы был минимален: обычно она не пересекается с гвардейцами.

profile-sample2
Гвардейцев королевы отправили в тюрьму из-за вечеринки с кокаином
08-09-2020
profile-sample2
В Британии появилось первое робокафе
08-09-2020
profile-sample2
Принц Гарри вернул деньги за ремонт Фрогмор-коттеджа
08-09-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.