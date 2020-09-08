Гвардейцев королевы отправили в тюрьму из-за вечеринки с кокаином

Охрана Елизаветы II пренебрегала правилами и могла заразить ее коронавирусом

Весной Елизавета II и принц Филипп переехали в Виндзорский замок, чтобы уберечься от коронавируса. Гвардейцы Ее Величества на это время начали работать посменно: три недели на службе, три недели дома. Если за время отдыха кто-то из охраны подхватил бы вирус, у него было достаточно времени для обнаружения симптомов болезни. Кроме того, гвардейцам запретили посещать общественные места и видеться с родными, пишет Metro.

Как выяснилось позже, далеко не все соблюдали правила. Шестнадцать солдат посетили нелегальную вечеринку в парке близ Виндзора. Анонимный источник рассказал газете: «Они собирались выпить пива и поиграть в футбол, но ситуация вышла из-под контроля».

Тринадцать гвардейцев были приговорены к аресту на прошлой неделе. Солдат поместили в военную тюрьму Glasshouse в Колчестере, где им придется провести до 14 до 28 дней. Четверо из них будут уволены сразу после отбытия наказания: в их крови нашли следы кокаина. Еще трое гвардейцев ожидают наказания.

Тем не менее, в армии уверены, что риск заражения королевы был минимален: обычно она не пересекается с гвардейцами.