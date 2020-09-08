Посол России в Великобритании сделал заявление по «делу Навального»

Российская сторона выступила против политизации расследования

7 сентября в ходе встречи посла России Андрея Келина с генеральным директором МИД Великобритании Томасом Дрю британская сторона подняла тему госпитализации Алексея Навального и призвала Россию к расследованию произошедшего.

С российской стороны отмечена недопустимость голословных обвинений и политизации вопроса, который носит сугубо медицинский и юридический характер. Также была выражена заинтересованность в установлении всех фактов, связанных с инцидентом. Посол разъяснил действия, которые проводятся с этой целью в России, и обратил внимание на неготовность германской стороны дать ответ на официальный запрос, направленный российскими компетентными органами.

В связи со звучащими предположениями об отравлении Алексея Навального запрещенным химическим веществом Келин подтвердил полную приверженность России своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия.