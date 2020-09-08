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Принц Гарри вернул деньги за ремонт Фрогмор-коттеджа

Принц Гарри вернул деньги за ремонт Фрогмор-коттеджа
Фото:commons.wikimedia.org

На обновление особняка было потрачено £2,4 млн из государственного бюджета

В апреле 2019-го года, незадолго до рождения Арчи, принц Гарри и его супруга Меган Маркл переехали в особняк Фрогмор-коттедж. До этого дом был разбит на пять небольших квартир, в которых жила королевская прислуга. Гарри и Меган решили снова объединить их и отремонтировать дом, который к тому времени нуждался в масштабной реновации.

Рабочие заменили неисправные балки и перекрытия, частично переложили полы, переустановили проводку и обновили отопительную систему. Ремонт обошелся в £2,4 млн фунтов, которые были взяты из так называемого «Суверенного гранта» – денежных средств, которые правительство выделяет на содержание королевской семьи. Многие сочли, что в таком масштабном ремонте не было необходимости. Кроме того, ранее королевская семья не позволяла себе таких больших трат.

В 2020-м году Меган и Гарри сложили с себя королевские полномочия и пообещали возместить стоимость ремонта из собственных средств. Пара выплачивала £18 тыс. ежемесячно, находясь в США. 7 сентября официальный представитель герцога и герцогини Сассекских заявил, что деньги за ремонт полностью возвращены в бюджет. Как сообщает The Daily Mail, погасить «задолженность» супругам помог Netflix: стоимость заключенного контракта составляет $100 млн (£75 млн).

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