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В Британии появилось первое робокафе

В Британии появилось первое робокафе
Фото:instagram.com/robotazia

Кибербудущее уже наступило!

В английском городке Милтон-Кинс появилось робокафе Robotazia, сообщает газета Daily Star. Его могут посетить как поклонники научной фантастики, так и просто те, кто стремится минимизировать количество контактов с людьми в период эпидемии коронавируса.

Клиентов обслуживают роботы-андроиды: выслушивают пожелания, принимают заказ и приносят блюда прямо к столику.

Фото: instagram.com/robotazia

Само кафе оформлено в футуристическом стиле, который так и просится быть запечатленным на фото и видео.

Фото: instagram.com/robotazia

Заведение открылось в конце августа, поэтому руководство не успело подать заявку на участие в государственной программе Eat Out to Help Out. Однако многие считают, что яркое внутреннее убранство и необычный персонал сами по себе помогут кафе набрать популярность.

Фото: instagram.com/robotazia

Robotazia – первое полностью автоматизированное кафе в Великобритании, но в некоторых странах такие заведения появились уже давно. Например, один из крупнейших девелоперов Китая Country Garden вложился в создание крупного роботизированного ресторана в городе Шунде провинции Гуандун. Двадцать роботов Qianxi Robot Catering Group, дочерней компании Country Garden, не только принимают заказы, но и готовят блюда. Ресторан может принять одновременно до шестисот человек.

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