Альберт-холл просит о помощи

Концертному залу требуется £20 млн, чтобы справиться с последствиями пандемии

Один из наиболее престижных концертных залов Великобритании, лондонский Альберт-холл, начал сбор денег на продолжение работы, пишет The Telegraph. Полгода простоя из-за эпидемии коронавируса обошлись залу в £18 млн. Чтобы пережить отмену концертного сезона, заведению нужно собрать не менее £20 млн.

В июле правительство Великобритании пообещало выделить £1,57 млрд на поддержку театров, музеев и других учреждений культуры, однако Альберт-холл не может на него претендовать. Исполнительный директор концертной площадки Крейг Хассал был вынужден обратиться за кредитом, однако ответ по заявке он получит не раньше декабря. Поэтому теперь руководство просит помощи у общественности.

«Мы находимся в очень опасном положении: не можем возместить убытки и не получаем никакой поддержки от государства. Если нужную сумму не удастся собрать, то будущее королевского Альберт-холла выглядит безрадостно», – поделился эмоциями Крейг Хассал.

Кого-то новость о бедственном положении зала обеспокоила, но некоторые отнеслись к ней со скепсисом. Критики предлагают руководству воспользоваться проверенным методом и выставить на продажу ложи. В 2018-м году одну из лож бельэтажа удалось продать за £3 млн.