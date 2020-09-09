Жителям Англии запретят собираться компаниями больше шести человек

Правительство опасается второй волны коронавируса

За последние три дня в Англии было зафиксировано почти 8,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Число зараженных снова начало расти, и теперь правительство всерьез опасается второй волны пандемии. Кроме того, по мнению министров, люди расслабились и начали забывать о мерах предосторожности.

Поэтому начиная с понедельника, 14 сентября, в Англии ужесточат карантинные меры. Людям запретят собираться компаниями больше шести человек на открытом воздухе, пишет The Guardian. В помещении должны одновременно находиться представители не более двух домохозяйств. Нарушителей ждет штраф в £100, а в случае повторного нарушения сумма вырастет до £3 тыс.

Исключения возможны для проведения свадеб и похорон. На офисы и учебные учреждения это правило также не распространяется.

За ужесточение карантинных мер выступили главный врач Англии Крис Уитти и главный научный советник британского правительства сэр Патрик Уолланс. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит со специальным обращением 9 сентября и подробно расскажет об ужесточении карантина.