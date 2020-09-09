Охота за грибами

Многие из нас сохранили драгоценные воспоминания о прогулках по лесу в поисках грибов: аромат прелых листьев, упругость мха под ногами и особенное ощущение в руке – сначала от находки, а потом от тяжести корзины… А что мешает заняться тихой охотой в британских лесах? Грибы тут растут в изобилии, в том числе деликатесные, и собирать их хоть и не везде, но разрешается.

Справочник грибника

В буковых и дубовых лесах по всей стране можно найти белые грибы, подосиновики и подберезовики, ничем не отличающиеся от привычных, российских. В дубовых рощах скрываются целые россыпи лисичек – их здесь называют chanterelles, и представлены они в нескольких вариациях. Здесь же можно набрать горсть крепких синих, лиловых или розовых сыроежек. По краям заболоченных лесов растут моховики, весной (очень рано, в марте) вылезают на солнышко строчки и сморчки, а в сентябре упавшие деревья облеплены honey mushrooms – осенними опятами.

Среди непривычных нам разновидностей – часто встречающиеся в лесу трутовики (chickens of the woods) и так называемые иудины уши (аурикулярии), которые высоко ценятся в китайской кухне. И те, и другие растут на стволах деревьев и популярны среди местных фуражиров. Другая частая находка – съедобные сорта дождевиков, их тут куда больше, чем в Восточной Европе. Правда, в глазах среднестатистического россиянина все это великолепие выглядит сущей отравой.

В Британии много действительно ядовитых грибов – и привычных нам ложных белых, и мухоморов, и местных разновидностей поганок, даже имеются несъедобные сорта сыроежек (не ядовитые, но такие горькие, что есть не станешь), поэтому будьте осторожны и никогда не собирайте те грибы, которые не распознаете безошибочно. Научиться различать грибы можно, купив книжку-гид, разок сходив в лес с разбирающимся в вопросе приятелем (лучше британцем) или приняв участие в специальном туре для начинающих фуражиров. Таких туров очень много: их проводят Woodland Trust, Wildlife Trust, администрация крупных лесов и множество адептов культуры Wild Food. Их легко найти в вашей зоне по запросу Foraging Courses в интернете.

Отдельно стоит рассказать о грибах, которые в Британии круглогодично продаются в супермаркетах, – шампиньонах и вешенках. Об этом мало кто из россиян знает, но и те, и другие отлично растут в Англии в диком виде. Шампиньоны называются field mushrooms, и название соответствует истине: это не лесные грибы, а полевые, они украшают своими аккуратными белыми и светло-коричневыми шляпками поля, луга и даже газоны. Многие фермеры собирают их прямо на собственных полях. Вешенки (оyster mushrooms) растут в лесу, на стволах деревьев и старых пнях. И шампиньоны, и вешенки практически не отличаются от магазинных собратьев, разве что у диких размеры покрупнее, чем у продаваемых в магазине. При этом вешенки идентифицировать легко, а вот шампиньоны похожи на некоторые местные поганки. Перед тем как собирать их самостоятельно, стоит найти какого-нибудь приятеля-британца из тех, кто вырос на ферме: пусть он научит их отличать.

Места знать надо

Для сбора грибов открыты многие крупнейшие леса в стране. Среди них и огромный New Forest (мой любимый) с обширными рощами, и диковатый Grizedale в Камбрии, и нортумберлендский Kielder Forest. Там растут все перечисленные разновидности грибов, кроме разве что шампиньонов, а количество грибников не мешает собрать хороший урожай. Отличные белые грибы можно найти в сказочном лесу Forest of Dean. А в Шотландии каждый лес сам по себе грибное место.

Можно ли собирать в том или ином лесу грибы, стоит уточнить заранее. Так, сбор растений для личного питания разрешен почти во всех лесах системы Woodland Trust. У треста удобный официальный сайт, позволяющий быстро проверить, открыт ли ближайший к вашему дому их лес и что в нем можно найти.

Второй официальный сайт, где можно найти информацию такого рода, принадлежит организации Forestry England. На территории Шотландии есть своя организация с таким же сервисом.

Грибы и законодательство

C одной стороны, все растения, что приносит земля, считаются собственностью землевладельца. С другой – foraging на частных землях разрешен. Парадокс? На самом деле нет. Сбор диких растений в пищу (а именно его законодательство понимает под словом foraging) на чужих земельных угодьях и правда разрешен, но с рядом ограничений. Так, грибы, зелень, ягоды или цветы можно собирать только дикорастущие, только на открытых для публики землях (через которые идут прогулочные публичные дорожки, например) и только если владелец не ввел отдельный запрет, о чем должно быть сообщено на табличке у входа.

Также нельзя (нигде и никогда) собирать что бы то ни было на территориях, считающихся Site of Special Scientific Interest или The Nature Reserve, и грибы или растения из числа редких и охраняемых. Проверить все это проще всего на сайте организации Natural England (государственной структуры по охране природы).

И самое главное, сбор разрешен только для личного пропитания и запрещен для любого коммерческого использования или продажи. Для выходцев из Восточной Европы, привыкших консервировать и сушить дары природы, этот момент кажется спорным, но британцы делать заготовки давно разучились, так что лесники оценивают соблюдение данного критерия по объему собранного. Если вас остановят с парой грибов в корзинке, все в порядке. А вот одного поляка егеря недавно арестовали, сочтя торговцем грибами: у него в машине оказалось 65 кг боровиков. Пострадала и одна наша соотечественница – ее задержали с пакетом грибов, весившим 15 кг.

Подготовила Елена Чернявская