Kartina.TV: с «русского ТВ за рубежом» на «комплексный цифровой продукт по всему миру»

Международный оператор интернет-телевидения Kartina.TV завершил этап стратегических изменений. Смена продуктовой стратегии и обновленное позиционирование — с «русского ТВ за рубежом» на «комплексный цифровой продукт по всему миру», — направлены на привлечение новой аудитории, дальнейшую экспансию и масштабирование бизнеса.

Обновления стали логичным продолжением серии сделок с ведущими онлайн-кинотеатрами Start, Megogo, ivi, More.tv и Okko.

«Kartina.TV более 10 лет на рынке. За это время мы прошли огромный путь и внедрили множество технологичных решений для удобного потребления контента. За последние годы Kartina.TV пережила стремительные изменения. На смену традиционным приставкам пришли digital-форматы, и наша аудитория все чаще смотрит контент просто с телефона или экрана ноутбука. Нам было важно отразить то, как сильно мы изменились за последние годы в том числе визуально. Мы обновили логотип компании, а также дизайн приложений, плеер, рекомендации и добавили новый инструмент — видеотеки. Теперь логика сайта и приложений будет строиться на основе контента и предпочтений наших зрителей, нежели прямого доступа к контенту определенных каналов», — рассказал генеральный директор Kartina.TV Андреас Рейх.

Kartina.TV не меняла свой фирменный стиль со дня основания. Новый лаконичный логотип, построенный на визуально простом символе экрана, стал собирательным образом всего видео сервиса. Изменилась тональность бренда — эмоциональная, легкая, дружеская.

«У нас молодая, энергичная, современная целевая аудитория, которая хорошо ориентируется в цифровом мире и охотно следует трендам видео индустрии. Именно эта мысль нашла своё отражение в нашем новом логотипе, где в центре внимания, не телевизор и телеканалы, а интересный контент», — пояснил директор по развитию компании Максим Вильгельм.

Обновления коснулись функций Kartina.TV: главный экран формируется эксклюзивно под пользователя на основании анализа его интересов, дополнен рекомендациями и новинками. Основным продуктом стали эксклюзивные фильмы, мультфильмы, сериалы, шоу и передачи. Появились и приятные мелочи, к примеру, голосовой поиск, возможность добавить в «избранное» любой контент и телеканалы.

Сегодня Kartina.TV — это крупнейший зарубежный видео сервис на родном языке. Аудитория холдинга включает не только оператора интернет-телевидения, но и прокатчика российского кино за рубежом KinoKartina.TV, а также онлайн-радиостанцию Radio Kartina и билетного оператора Bilet.Kartina.TV. Компания активно участвует в благотворительной деятельности, спонсирует культурные и спортивные мероприятия, выступает партнером кино- и музыкальных фестивалей.

Дополнительная информация: or@kartina.tv, kartina.tv