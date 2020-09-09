Дело Навального: кто пытался устранить неудобного политика?

20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву, российский оппозиционный лидер Алексей Навальный неожиданно почувствовал себя плохо. Затем он потерял сознание и впал в кому, в которой находился 18 дней. Самолет экстренно приземлился в Омске, политика доставили в больницу. Местные врачи пришли к выводу: Навальный мог пострадать из-за нарушения обмена веществ, вызванного резким понижением уровня сахара в крови. Через 2 дня уже немецкие медики, обследовавшие политика, огласили свой диагноз: отравление химическим оружием «Новичок». Кто отравил оппозиционера и было ли отравление? Какие основные версии сегодня обсуждает мировая общественность?

Оскорбленные чиновники

Одна из наиболее обсуждаемых версий случившегося – месть российских властей блогеру-оппозиционеру за то, что он слишком много знал и рассказывал об этом. Именно из его уст россияне узнали о тайных дворцах, имениях, яхтах и частных самолетах скромных российских чиновников и их приближенных.

Алексей Навальный, создавший Фонд по борьбе с коррупцией, прославился как крупный политический деятель, «рассказывающий правду» о разграблении чиновниками страны. Его считают главным оппонентом президента России Владимира Путина. Он ведет два YouTube-канала: «Алексей Навальный» и «Навальный LIVE».

В 2009 году газета «Ведомости» признала Навального персоной года. В 2012 году журнал Time включил его в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, а в 2017 году он был внесен в список 25 самых влиятельных людей в интернете. В 2017 году «Ведомости» выбрали его политиком года.

В 2013 году Навальный занял второе место на выборах мэра Москвы, получив 27,24% голосов избирателей и уступив действующему мэру Сергею Собянину. C ноября 2013 года он возглавляет центральный совет политической партии «Россия будущего». Планировал участвовать в выборах президента России в 2018 году, однако ЦИК отказала ему в регистрации из-за непогашенной судимости по делу «Кировлеса».

Кроме того, имеется еще и подверсия: оппозиционера «заказали» томские чиновники (Навальный впал в кому, когда летел из Томска после очередного расследования). Помощники политика опубликовали видеоматериалы, собранные им за время командировки, их можно найти на YouTube-канале «Алексей Навальный».

В Новосибирске и Томске Навальный занимался, среди прочего, подготовкой к местным выборам – поддержкой независимых кандидатов и организацией умного голосования на осенних муниципальных выборах в Томске и Новосибирске. Помимо этого, он собирал информацию для нового расследования о депутатах от «Единой России» в обеих областях.

В Томске Навальный снимал особняки местной элиты, включая дом губернатора Жвачкина. Кстати, еще весной Навальный и Жвачкин обменялись любезностями в видеоэфирах. Губернатор Томской области предостерег тех, кто «мажет грязью власть» и распространяет фейки о коронавирусе в «полувоенное время»: «Государство знает ваши фамилии и адреса». В ответ Навальный оскорбил чиновника, сказав: «Это чучело выходит в эфир и даже не считает нужным говорить о какой-то помощи гражданам, отвечать на вопрос «Где деньги нам взять? Мы сидим полтора месяца без работы».

Местный штаб Алексея Навального за последний год опубликовал расследования о злоупотреблениях в коммунальном хозяйстве Томска (связав их с местными единороссами), а также распиле бюджета в Томском государственном университете.

Все же эксперты считают эту версию маловероятной: такое вещество, как «Новичок», можно достать только на очень высоком уровне.

Противники «Северного потока – 2»

За отравлением Алексея Навального могли стоять противники строительства «Северного потока – 2», сказал в интервью немецкому изданию MDR Aktuell депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи. Когда Гизи спросили о его предположениях, кто мог быть к этому причастен, он ответил: «Возможно, это сделали противники газопровода в Германию». При этом, по его мнению, Россия не заинтересована в смерти оппозиционера, так как в Кремле понимают, что такой шаг только испортит отношения с Западом. Он напомнил, что отказ Германии от строительства трубопровода – именно то, чего хочет президент США Дональд Трамп.

«Северный поток – 2» – строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Трубопровод длиной 1 234 км проходит через экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Разрешение на использование своей территории для строительства газопровода Германия выдала в 2018 году.

У проекта много противников. К примеру, Украина и Польша, которые, являясь транзитерами газа, опасаются утраты транзитных платежей. Или Венгрия и Румыния, удаленные от точки поступления газа: для них эти платежи могут возрасти. Кроме того, Польша, создающая собственный хаб для поставок газа из США, является прямым конкурентом Германии. В свою очередь, CША, по мнению ряда экспертов, пытаются выдавить Россию как прямого конкурента с рынка газа, предлагая поставки более дорогого сырья. Аргумент Америки – проект сделает Европу зависимой от российской энергетики и ограничит свободу действий Европы. Также в числе противников «Северного потока – 2» Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Венгрия.

Глава МИД Германии Хайко Маас надеется, что ситуация не вынудит Германию изменить позицию по проекту. Он сказал, что ответом на случившееся может стать уход бывшего канцлера Германии, а ныне председателя совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Герхарда Шредера с его поста. Маас считает, что прекращение строительства трубопровода навредит германским и европейским компаниям. «Тот, кто этого требует, должен отдавать себе отчет в последствиях. В «Северном потоке – 2» задействованы более ста компаний из двенадцати европейских стран, примерно половина компаний – из Германии», – заявил он в интервью газете Bild am Sonntag.

Нет шансов выздороветь

С 22 августа Алексей Навальный находится в берлинской клинике «Шарите», куда его отправили самолетом почти через два дня после случившегося. 2 сентября федеральный канцлер Германии Ангела Меркель объявила о результатах токсикологического анализа проб, взятых у российского политика: «Алексей Навальный стал жертвой покушения с использованием боевого химического нервно-паралитического вещества семейства «Новичок».

О «Новичке» широкая публика узнала в марте 2018 года, когда этим ядом были отравлены проживавший в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона считает российское руководство причастным к произошедшему, однако Москва эти обвинения не принимает.

«Новичок» – группа отравляющих веществ нервно-паралитического действия, над которыми ученые из СССР работали еще в 70–80-х годах. Информация о яде была оглашена российским химиком Вилом Мирзаяновым, который 26 лет работал в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии. Как пишет немецкое издание Deutsche Welle, в 1992 году ученый вместе с ведущим научным сотрудником Института геохимии и аналитической химии РАН Львом Федоровым опубликовал статью, в которой рассказал, что Россия на основе «Новичка» разработала новое поколение бинарного оружия и собирается скрывать его от мировой общественности. После этого Мирзаянова арестовали, обвинив в разглашении государственной тайны. Кстати, сейчас ученый живет в США. В одном из интервью он признался, что в России была произведена не одна тонна веществ группы «Новичок».

Синтезировать яд можно путем смешения двух нетоксичных компонентов, что позволяло советским ученым изготавливать его составные части под прикрытием производства сельскохозяйственных химикатов. Яд поражает нервную систему, в результате чего жертва не может дышать. По словам Мирзаянова, в летнее время достаточно всего двух граммов, чтобы убить пятьсот человек. «У отравленных этим веществом нет никаких шансов на выздоровление, – рассказал ученый Reuters. – Даже если они выживут, то останутся инвалидами».

За Навального ответьте

Какие бы версии ни обсуждались, сейчас мир требует ответа по этому делу именно от России. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, по его заявлению в «Твиттере», сильно разозлен тем, что против Алексея Навального использовали химическое оружие. «Мы уже видели, какие смертельные последствия может вызывать «Новичок». Международное сообщество будет работать над достижением правосудия», – написал Джонсон. Политик призвал российские власти дать объяснения.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в интервью ВВС отметил, что ответственность за произошедшее с блогером Алексеем Навальным нельзя переложить на Россию, однако российским властям придется ответить на серьезные вопросы в связи с предыдущими случаями использования «Новичка» спецслужбами.

В свою очередь, глава МИД Германии Хейко Маас говорит, что есть много признаков причастности российских властей к отравлению оппозиционера, пишет газета Bild am Sonntag. По мнению Мааса, в случае если российская сторона не примет участие в раскрытии преступления, совершенного против Навального, это будет говорить о причастности государства. «Если в ближайшие дни со стороны Москвы не последует никаких действий по расследованию, то Германии и другим странам придется обсудить ответ», – сказал Маас.

В ответ представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что немецкое правительство должно быть заинтересовано в том, чтобы в максимально короткие сроки ответить на запрос российской Генпрокуратуры, направленный 27 августа. В запросе о правовой помощи Россия просит показать документы, а также выслать пробы анализов, взятых у Алексея Навального, чтобы Москва могла убедиться в том, что Навальный действительно был отравлен.

7 сентября Германия отказала России в передаче сведений, сославшись на соображения секретности. Об этом заявил официальный представитель медико-санитарной службы бундесвера. «Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях бундесвера в отношении соответствующих веществ. В столь чувствительной сфере это недопустимо по соображениям безопасности и интересов ФРГ», – приводит его слова «Новая газета».

Федеральная врачебная палата Германии отклонила предложение России о создании совместной группы для проведения медэкспертизы по делу Навального. Ассоциация не является следственным органом, поэтому не может участвовать в расследованиях, это прерогатива государства – говорится в ответе на обращение президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля от лица российских медиков, пишет немецкое издание Deutsches Ärzteblatt.

По законодательству Германии право инициировать дальнейшие обследования имеют только родственники. Супруга Алексея Навального Юлия не поддержала инициативу Рошаля, написав в «Твиттере», что диагноз ее супругу уже поставлен, и это отравление ядовитыми веществами, о чем прекрасно знали российские врачи. «Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению», – так высказалась Навальная.

Тем временем российские власти отрицают какую-либо причастность к отравлению и заявляют, что верят диагнозу омских врачей, считающих, что у оппозиционера гипогликемическая кома.

Однако российские коллеги омских врачей, эндокринологи и реаниматологи, уверены в том, что заболевание такого характера не проявляется подобным образом. Российское издание Znak приводит слова врача-эндокринолога Татьяны Савиной: «Если человек не получает инсулин или другие сахароснижающие препараты, у него никогда не бывает гипогликемической комы. Симптомы гипогликемии бывают при низком сахаре у человека без диабета, но кома – никогда. О диабетической (кетоацидотической) коме речь вообще не может идти, поскольку она не развивается вдруг. Состояние человека ухудшается неделями, еще до комы он обратится к врачу. Кроме того, мы не имеем ни одного показателя сахара крови, а это значит, что любые разговоры про диабет – просто бред».

По словам медиков, при гипогликемии пациент никогда не кричит, он быстро теряет сознание, а перед этим жалуется на сильное чувство голода и сильный озноб. Достаточно положить под язык кусочек чего-нибудь сладкого, и симптомы проходят. Зная об этом, диабетики всегда с собой носят сахар или конфеты. Бригада местных врачей сразу бы определила гипогликемию по глюкометру и моментально смогла бы вывести Навального из комы…