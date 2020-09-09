Актуальная иммиграционная и бизнес-информация от компании Law Firm

Обновления в визовой политике для иностранных студентов

Как уже объявлял Home Office, Великобритания будет внедрять балльную иммиграционную систему с 2021 года.

Заявление на визу Tier 4 можно будет подать за 6 месяцев до начала обучения

В соответствии с последними указаниями Home Office студенты могут подать заявление на учебную визу, как только получат допуск в университет. Раньше студенты могли подать заявление на учебную визу только ближе к началу обучения.

В рамках этой меры Home Office будет выдавать визовые виньетки на 90 дней (вместо обычных 30 дней) до конца 2020 года. Таким образом, студенты получат больше времени и возможностей благодаря более широкому временному окну для приезда в страну.

Возможно дистанционное обучение без визы

Те, кто не может выехать в Великобританию из-за ограничений, могут начать свое обучение удаленно, не подавая заявления на визу Tier 4. Как только появится физическая возможность отправиться в университет, достаточно подать заявление на получение студенческой визы.

Выпускной маршрут для студентов, включая онлайн-учащихся, вступит в силу летом 2021 года

Все иностранные студенты с действительной визой Tier 4 (General), успешно завершившие обучение в Великобритании, могут подать заявление на получение рабочей визы Graduate Route post-study. Магистранты, окончившие свой курс в 2021 году, смогут работать в течение 2 лет, в то время как обладатели докторской степени смогут остаться на 3 года. Это относится ко всем студентам, начавшим обучение онлайн в 2020/21 учебном году.

Такая виза открывает выпускникам возможность работать и жить в Великобритании. Они смогут продлить свое пребывание позже, устроившись на работу, вернуться в Великобританию по маршруту перевода внутри компании (Tier 2 ICT), поработав за границей, или вернуться по другой визовой категории.

Правительство Великобритании также объявило, что на обучение в аспирантуре не будет никаких временных ограничений, при условии что студент прогрессирует академически. Кроме того, британские университеты-спонсоры теперь могут самостоятельно оценивать академические и языковые способности абитуриента на этапе поступления.

Спонсорские лицензии пока не пользуются популярностью

С января 2021 года политика свободного передвижения рабочей силы в ЕС перестанет действовать на территории Великобритании и работодатели, которые хотят нанимать сотрудников из-за рубежа, будут нуждаться в лицензии для спонсирования людей для получения рабочих виз.

Хотя правительство Великобритании предоставило организациям и предприятиям возможность подавать заявки на получение спонсорской лицензии заранее, многие из них морально не готовы нанимать сотрудников из других стран на таких условиях.

Число организаций и компаний в Великобритании, имеющих спонсорскую лицензию по категории Tier 2, все же постепенно растет, но оно очень незначительно по сравнению с количеством предприятий, набирающих персонал из стран ЕС.

По состоянию на II квартал 2020 года насчитывалось 29 300 владельцев спонсорских лицензий по категории Tier 2, что примерно на 3% больше, чем годом ранее.

Число новых заявок на получение спонсорской лицензии практически не изменилось и фактически сократилось в последнем квартале, хотя это можно смело списать на причины, связанные с пандемией коронавируса.

Возможно, к январю 2021 года экономика страны недостаточно восстановится для того, чтобы потеря возможности свободного найма новых работников из стран континентальной Европы имела серьезный эффект для бизнеса.

Home Office не обязан компенсировать финансовые издержки иммигрантам, пострадавшим от задержек

Недавнее судебное дело Advocate General for Scotland v Adiukwu [2020] CSIH 47 дает возможность ответить на вопрос, имеет ли Home Office правовую обязанность предоставлять лицу временный вид на жительство на свое усмотрение вне правил и выдавать ему письмо, позволяющее приступить к работе, после того как судебный трибунал удовлетворил апелляцию этого лица на основании прав человека. Ответ: к сожалению, нет.

Попытка подать в суд за потерю упущенного заработка

Госпожа Адьюкву, нигерийская студентка юридического факультета, выиграла свою апелляцию по правам человека в Верховном суде в марте 2015 года.

Home Office не выдавал ей письмо об иммиграционном статусе до ноября 2016 года. Она подала гражданский иск против Home Office, требуя £56 тыс. в качестве компенсации доходов и пособий, не полученных из-за того, что чиновники слишком долго не выполняли решение суда.

Home Office проиграл иск в суде первой инстанции: судьи пришли к выводу, что ответчик действительно был обязан быстро предоставить разрешение (визу) апеллянту по делу.

Проблема, которая стала очевидной только после того, как дело дошло до суда, заключалась в том, что письменные заявления истца не полностью объясняли основания иска о возмещении ущерба.

Защищая выводы суда первой инстанции, адвокаты госпожи Адьюкву утверждали, что Home Office обязан выполнить решение суда в разумные сроки, чтобы позволить ей приступить к работе и получить доступ к пособиям для нее и ее детей.

Отсутствие ответственности за личный ущерб, несмотря на обязанность публичного права

Суд признал, что Home Office обязан рассмотреть вопрос о предоставлении дискреционного разрешения на пребывание в стране в соответствии с действовавшей в то время политикой. Это создало обязанность публичного права, но не превратило ее в обязанность по обеспечению интересов клиента, которая позволила бы госпоже Адьюкву подать иск о возмещении финансового ущерба.

Home Office утверждал (и суд высшей инстанции согласился с этим), что, даже если бы чиновники могли использовать свои полномочия, чтобы быстро предоставить госпоже Адьюкву разрешение остаться в стране (и тогда можно было бы избежать потери ею дохода), этого недостаточно для того, чтобы возлагать на Home Office ответственность в каждом отдельном случае.

Госпожа Адьюкву возражала, что Home Office взял на себя такую ответственность, не обжаловав решение Верховного суда по первичному апелляционному делу. Однако это был недостаточно веский довод для суда, и этот аргумент был отклонен, несмотря на то что, по мнению лорда Гленни (одного из трех судей), невозможно было не сочувствовать подателю иска.

Этот случай иллюстрирует, насколько трудно может быть подать гражданский иск о возмещении ущерба против Home Office и насколько тщательно он должен быть оформлен.

Камнем преткновения оказались очень широкие права Home Office в отношении предоставления вида на жительство на свое усмотрение вне правил в соответствии с законом об иммиграции 1971 года.

Есть ли надежда на компенсацию?

Вряд ли истица получит компенсацию от Home Office.

Госпожа Адьюкву могла бы обратиться в суд, чтобы заставить Home Office предоставить некоторую форму разрешения (визы) остаться в стране и, возможно, потребовать возмещения ущерба. Но для этого любое разбирательство должно было быть возбуждено в течение трех месяцев с даты получения первоначального апелляционного решения.

Политика Home Office в отношении возвращения просителей убежища в страны ЕС после «Брекзита»

Чиновники Home Office объявили на прошлой неделе, что не знают, сможет ли Великобритания по-прежнему возвращать просителей убежища в страны ЕС, где они ранее жили или искали убежища после окончания переходного периода.

Заявление было сделано в связи с тем, что летом резко выросло число мигрантов, опасным образом пересекающих Ла-Манш, следуя от Франции, на небольших лодках. По неофициальным сведениям, за один день 2 сентября 2020 года границу пересекли 400 мигрантов, что стало абсолютным рекордом.

Согласно Дублинскому регламенту ЕС страны-участницы могут отправлять людей, ходатайствующих о предоставлении убежища на их территории, обратно в другое государство, если есть доказательства того, что заявитель либо ранее ходатайствовал о предоставлении убежища в том государстве либо жил там в течение 5 месяцев или более.

Когда переходный период после «Брекзита» завершится, это положение больше не будет применяться к Великобритании, хотя оно и облегчает бремя иммиграционной системы Великобритании, поскольку многие мигранты прибывают сюда через страны ЕС, а те в итоге вынуждены принимать их обратно.

После 31 декабря Великобритания больше не будет связана дублинскими правилами.

11 мигрантов, в том числе те из них, выдворение которых было приостановлено на прошлой неделе из-за протестов иммиграционных адвокатов, были доставлены самолетом в Испанию в четверг утром. Полет состоялся, несмотря на последнюю апелляцию адвокатов, закончившуюся в 2 часа ночи.

Число отказов по заявкам на основе дела Zambrano выросло

Home Office до сих пор отклонял большинство заявок, поданных по схеме EU Settlement Scheme, которые опираются на права, данные судебным решением по делу С-34/09 Zambrano.

Новые цифры показывают, что 770 из 1 260 заявок, составленных на основании дела Zambrano и являющихся обращениями о разрешении остаться в Великобритании в рамках этой схемы, были отклонены (61%).

Согласно решению по делу Zambrano человек, не являющийся гражданином ЕС, но выступающий основным опекуном британского гражданина, может иметь право проживать в Великобритании и получить временный вид на жительство в соответствии с законодательством ЕС, опираясь на решение суда по делу Zambrano.

У заявителей по делу Zambrano не было пути к постоянному проживанию в Великобритании до введения схемы EU Settlement Scheme, поэтому иммиграционные юристы изначально приветствовали тот факт, что многие смогли ею воспользоваться. Но Home Office настаивает на том, что потенциальные заявители по делу Zambrano должны были сначала попытаться остаться в Великобритании через внутреннюю иммиграционную систему, прежде чем полагаться на иммиграционные права, данные на основании законодательства ЕС.

С августа 2018 года было подано 7 200 заявок на обращение за видом на жительство с опорой на судебные дела Zambrano, Surinder Singh, Lounes, Chen и Ibrahim/Teixeira, и все они предполагали бумажный документооборот, а не обычный онлайн-процесс подачи заявки. Только 2 900 человек получили соответствующее решение к концу июня 2020 года.

В общей сложности было вынесено 3,4 млн положительных решений в рамках схемы EU Settlement Scheme, причем 50 тыс. из них были отклонены, признаны недействительными или отозваны без принятия решения по сути.