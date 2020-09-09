Pret a Manger: безлимитный кофе за £20 в месяц

Компания решила порадовать всех любителей ароматного напитка

Из-за эпидемии коронавируса кафе и рестораны вынуждены бороться за своих клиентов, придумывая специальные предложения и устраивая масштабные скидки. Так, с 8 сентября в сети ресторанов быстрого питания Pret a Manger стартовала акция YourPret Barista, пишет The Guardian.

Всего за £20 в месяц клиенты могут заказывать до пяти чашек любого напитка в день, будь то кофе, чай, горячий шоколад, смузи или фраппе. Однако между заказами должно пройти не менее получаса! Руководство Pret a Manger выставило такое условие, чтобы покупатели не злоупотребляли предложением, заказывая сразу по пять напитков для себя и друзей или коллег.

С помощью акции Pret a Manger надеется вернуть покупателей, большая часть которых по-прежнему не рискует есть в общественных местах из-за угрозы коронавируса. Компания открыла 367 из 410 торговых точек по Великобритании, однако продажи упали на 50% по сравнению с прошлым годом. Большую часть прибыли компании обеспечивает Лондон: там продажи снизились на 60%. Исполнительный директор Pret Пано Христу принял решение закрыть 28 ресторанов в столице, но открыть новые в других городах.