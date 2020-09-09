Страдающего астмой пассажира заставили надеть маску в самолете

Пилот EasyJet проигнорировал диагноз пассажира

Авиакомпания Easyjet извинилась перед страдающим астмой пассажиром, которого заставили надеть маску в салоне, пишет The Evening Standard.

Пострадавший мужчина по имени Ник рассказал газете, что летал отдыхать на остров Джерси. На пути туда экипаж принял во внимание состояние пассажира и разрешил не надевать маску. Проблемы возникли через пару недель при посадке на обратный рейс.

Мужчина имел при себе медицинское заключение, однако новая команда проигнорировала этот факт. «Члены экипажа подходили ко мне шесть раз с требованием надеть маску. Самолет стоял на месте полчаса, и все говорили, что это моя вина. Люди выкрикивали оскорбления и насмехались надо мной», – рассказал Ник. Он запечатлел на видео момент, когда пилот EasyJet потребовал «или надеть маску, или покинуть самолет». В конечном итоге Ник уступил.

Узнав о произошедшем, представитель Easyjet принесла извинения от лица компании. «Пассажиры могут предоставить документ любого образца, позволяющий им не надевать маски. Мы сожалеем, что Ник остался недоволен полетом», говорится в обращении компании.