Чарльза Дарвина проверят на расизм

Музей естественной истории проведет ревизию своих экспозиций

Лондонский музей естественной истории проведет ревизию своих экспозиций, чтобы убедиться, что они не содержат «колониальных, имперских и рабовладельческих пережитков прошлого», пишет Evening Standard. В случае, если какие-то экспонаты или их названия сочтут «проблематичными», то объекты могут переименовать или убрать из коллекции.

Исполнительный комитет музея обеспокоился этим вопросом из-за протестного движения Black Lives Matter. Сотрудники получили письма, в которых руководство утверждает, что «наука, расизм и колониальное прошлое неразрывно связаны друг с другом» и предлагает избавить экспозиции «от элементов расизма».

Например, в числе подозрительных коллекций могут оказаться образцы экзотических птиц, собранные знаменитым натуралистом Чарльзом Дарвином во время его экспедиции на Галапагосские острова. Путешествие Дарвина на «Бигле» называют одной из многих британских «колониальных научных экспедиций». Одной из целей этой поездки было «установление контроля над этими районами со стороны британцев», говорится в письме к сотрудникам.

Кроме того, в музее есть коллекция шведского ученого Карла Линнея, который не стеснялся называть выходцев из Африки «ленивыми».