Фрукты и овощи могут подорожать из-за «жесткого «Брекзита»

Morrisons предупреждает своих покупателей о повышении цен

Если Великобритания не сумеет договориться с ЕС об условиях торговли, то покупатели столкнутся с неизбежным повышением цен с 2021-го года, предупреждают в Morrisons, четвертой по величине сети супермаркетов в Соединенном Королевстве.

Исполнительный директор компании Дэвид Поттс утверждает, что идеальным вариантом было бы «отсутствие любых торговых барьеров между Европейским союзом и Великобританией», что особенно важно во время пандемии коронавируса. Сами супермаркеты Morrisons готовы к «Брекзиту»: две трети продаваемой продукции производится в Британии. Однако даже им придется поднять цены на импортируемые фрукты и овощи, пишет The Guardian.

Компания тяжело пережила пик эпидемии COVID-19. Продажи выросли на 11,1% за полгода, однако прибыль снизилась на четверть и составила £148 млн. Несмотря на финансовые потери, в Morrisons стараются не поднимать цены: так руководство надеется привлечь покупателей после карантина.

Помимо этого, Morrisons запустила первый ресторан формата Morrisons «dark kitchen» без столиков и касс, ориентированный исключительно на доставку. Готовые блюда доставляет на дом компания Deliveroo.