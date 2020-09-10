Все лучшее – детям: видеоконсультации и правильная косметика

Наладить сон через Zoom-консультации с сервисом myTamarin

от £49 // mytamarin.com

Если у вас родился малыш и вы рвете на голове волосы, пытаясь приучить его ко сну, вы не одиноки. Более того, если ребенок у вас не первый, не факт, что прошлый успешный опыт со сном гарантированно повторится: сработавшее с одним ребенком часто неприменимо к другому. Иногда самостоятельно справиться просто невозможно, и лучше обратиться за помощью.

В такой ситуации совсем недавно оказалась и я с двухмесячной малышкой Роузи. К сожалению, услуги помощников от NHS ограничены, а на время пандемии и вовсе сошли к минимуму – доступен только короткий телефонный звонок от Health Visitor. Поэтому пришлось искать дальше.

И я нашла! Новый сервис myTamarin открылся совсем недавно, в апреле этого года, в довольно сложное время пандемии. Среди услуг, которые они предлагают, – онлайн-поддержка для решения проблем младенцев, особенно со сном, няни с проживанием или без, даже вызов временных нянь в Лондоне на время, пока закрыта школа.

Самый интересный в новой реальности нашей жизни аспект – онлайн-видеоконсультации экспертов. Я решила испробовать эту опцию на себе и осталась очень довольна. Мне не предложили сперва прочитать пару книжек или буклетов, составленных заранее, а наоборот, выдали личного консультанта, профессионала с опытом. Мы встречались на видеозвонках, обсуждали ситуацию, затем эксперт предлагала мне разные варианты решения вопроса, в тот же день отправлялся план с описанием важных аспектов того, что мы обсудили (например, информация о ритмах сна), и дальше шла работа и назначался следующий видеозвонок.

В отличие от систем тренировки сна, которые я безуспешно пыталась использовать со своим первым ребенком, здесь мне действительно дали совет по существу, с учетом нашей конкретной ситуации и всех исходных обстоятельств. При этом выбор пути решения оставался за мной, мне не навязывали какой-то один вариант (например: совместный сон? ни в коем случае!). Пожалуй, это стало определяющим фактором успеха, и уже после двух сессий я смогла наладить своему двухмесячному ребенку полноценный ночной сон. Ведь что бы вы ни прочитали, что бы вам ни насоветовали, работа над практической частью – за вами, и только вам решать, как поступать и что будет комфортным для вас, малыша и всей семьи.

К слову, если вы хотите переложить всю работу по приучению ко сну на няню, myTamarin предлагает и услугу няни по вызову. Вы можете пригласить ее днем, чтобы наладить дневной сон, на ночь или на полный день, то есть на то время, которое потребуется для приучения малыша ко сну.

С консультантами (maternity nurses) можно обсуждать абсолютно любые проблемы, касающиеся младенцев: сон, грудное вскармливание, режим и многое другое. Стоимость сессий более чем доступная – от £49.

от £5,99 за 50 мл // monshea.com

Кожа ребенка незрелая, она еще только растет и развивается. Эпидермис (верхний слой кожи) у детей в возрасте до одного года в два-три раза тоньше, чем у взрослого человека. Также важной особенностью строения кожи ребенка является то, что она имеет развитую сеть капилляров – это увеличивает вероятность распространения инфекции по току крови, а также способствует газообмену через кожу: ребенок буквально дышит кожей, и все, что мы наносим на ее поверхность, моментально проникает в поры. Поэтому крайне важно выбирать средства, которые не содержат вредных ингредиентов, сертифицированы и приносят только пользу.

Одно из таких средств – нерафинированное масло ши от Monshea. Оно идеально подходит для нежной кожи младенцев. В нем содержатся витамины А (ретинол), Е и F – последний обладает противовоспалительным действием.

Чем жидкое масло ши отличается от твердого? Из состава убирается часть стеариновой жирной кислоты (она дает нерафинированному маслу ши более плотную консистенцию), остается больше олеиновой жирной кислоты, которая является увлажняющим и абсорбирующим компонентом в натуральных маслах.

Жидкое масло ши увлажняет в разы лучше, чем его твердый аналог, кокосовое и аргановое масло, и мгновенно смягчает сухую кожу или волосы. Конечно, его можно использовать не только для младенцев, оно отлично работает и для увлажнения сухой или проблемной кожи взрослых, для заживления шрамов, для восстановления волос. Но это средство действительно одно из немногих чистых натуральных масел, которые можно применять при массаже малышей.

Какие косметические ингредиенты вредны для детской кожи?

Парабены – применяются в качестве консервантов в средствах, предполагающих ежедневное использование, легко проникают в кожу, имеют эстрогенное действие.

Диэтаноламин, триэтаноламин – пенообразователи, имеющие в составе аммиак, явля­ют­ся причиной аллергических реакций, раздражения глаз, вызывают сухость кожи и волос.

Пропиленгликоль (PPG), полиэтиленгликоль (PEG) – результат смешивания нефте­химических продуктов, способны вызвать кожные аллергические заболевания (экзема, крапивница).

Лауретсульфат – входит в состав шампуней, обладает пенообразующими и очищающими свойствами, но может вызвать ше­лу­ше­ние кожи, сыпь и аллергию.

Стеаралкониум-хлорид – изначально использовался в составе ополаскивателей для белья, спустя некоторое время прочно закрепился в составе кремов и кондиционеров для волос из-за низкой стоимости по сравнению с экстрактами растительного происхождения, вызывает аллергические реакции.

1,4-диоксан – компонент, входящий в состав шампуней, моющих и косметических средств, при длительном контакте может вызвать раздражение кожи, слизистой глаз и носа (им иногда грешат Johnson’s Baby – исследование проводилось Campaign for Safe Cosmetics).

Синтетические красители – улучшают вид косметических продуктов, на этикетках указываются как D&C или FD&C.

Минеральное масло, ва­зелиновое масло (Paraf­finum Liquidum) – смягчитель, растворитель, ув­лажнитель, получаемый из нефти, формирует во­до­отталкивающую пленку на коже.

Отдушки – на этикетке обоз­начаются как Perfume или Fragrance, часто являются аллергенами. По результатам

дерматоло­гических исследований в Анг­лии был составлен список из 26 веществ, которые чаще всего вызывают аллергию: Amyl cinnamal, Amylcinnamyl alcohol, Anise alcohol, Benzyl alcohol, Benzyl benzoate, Ben­zyl cinnamate, Benzyl salicylate, Butylphenyl methylpropional (lilial®), Cinnamal, Cinna­myl alcohol, Citral, Citronellol, Coumarin, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Hexyl cinnamal, Hyd­roxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC), Hydro­xy­citronellal, Isoeugenol, Alpha-isomethyl ionone, DL-limonene, Linalool, Methyl 2-octynoate (methyl heptin carbonate), Evernia furfuracea lichen extract (tree­moss ext­ract), Evernia prunastri (oakmoss and treemoss extract). Производитель обязан указывать их в составе.