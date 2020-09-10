Российский еврейский конгресс проведет онлайн-мероприятие, посвященное Праведникам народов мира

Вечер будет посвящен британским подданным

10 сентября Российский еврейский конгресс (РЕК) совместно с посольством Великобритании в Москве и британским «Образовательным фондом Холокост» проведет онлайн-мероприятие, посвященное британским Праведникам народов мира. 22 подданных Соединенного Королевства получили это почетное звание, которое присуждает израильский мемориальный музей «Яд Вашем» за спасение евреев во время Холокоста.

Одним из таких героев, которому посвящен вечер, был Фрэнсис Эдвард Фоли – офицер британской Секретной разведывательной службы (SIS/MI6). Работая перед Второй мировой войной в паспортном отделе британского посольства в Берлине, Фоли помог тысячам еврейских семей по поддельным документам выехать из нацистской Германии.

Фоли был посмертно признан Праведником в 1999 году.

Почетными гостями мероприятия станут президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, посол Великобритании в России Дебора Броннерт; заместитель главы дипломатической миссии Израиля в России Керен Коэн-Гат, руководитель «Образовательного фонда Холокост» Карен Поллок, сын одного из спасенных Фрэнком Фоли Манфред Голдберг, внучатый племянник Фрэнка Фоли Стивен Хиггс и член палаты лордов, бывший член палаты общин Иан Остин.

Вечер проведет Илья Альтман, сопредседатель центра «Холокост», советник президента РЕК. Подобные мемориальные вечера уже прошли совместно с посольствами Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Литвы, Нидерландов, Португалии, Польши, США, Швеции и Японии.

Трансляцию можно будет посмотреть на страницах Российского еврейского конгресса в Facebook и YouTube: https://www.facebook.com/RussianJewishCongress и https://bit.ly/YouTubeRJC. Вопрос гостям вечера можно оставить по ссылке: http://bit.ly/ask5oclock